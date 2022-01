Madagascar: Malaho Atsimondrano - Un homme sauvagement tué à son domicile

Les forces de l'ordre, alertées par les voisins, ont retrouvé un homme ensanglanté dans sa maison, à Malaho Atsimondrano.

Un homme d'une quarantaine d'années a été sauvagement tué à son domicile situé à Malaho, jeudi vers 22 heures, a-t-on appris d'une source proche de l'enquête. Les éléments de la police du poste avancé se sont déplacés sur les lieux. D'après leurs premières constatations, une altercation a eu lieu dans la maison et la victime aurait reçu des coups d'objet contondant et de hache, puis a été arrosé avec de l'acide, surtout à la tête. " Il s'agit d'une scène d'une grande violence et devant son épouse et ses enfants ", selon la même source proche de l'enquête.

Selon le témoignage des familles de la victime, il est rentré vers 22 heures, et quelques minutes après son arrivée, quelqu'un a frappé à leur porte. Au moment où le père de famille a ouvert la porte, les malfrats l'ont frappé à mort. " Ils étaient au nombre de six, dont le sixième était une femme à visage découvert. Ils ont pris 30 000 ariary et se sont envolés ", selon la famille du défunt. Ils ont immédiatement pris la fuite après les faits et la police et le fokonolona ont engagé une poursuite, mais les criminels ont disparu. Une enquête a été ouverte. Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment.

La préméditation a été retenue. La famille souhaite faire la lumière sur cet acte criminel. Les informations judiciaires permettront à la police de déterminer les raisons de cet acharnement qu'a subi le père de famille de ce petit village. L'enquête permettra de définir si l'acte était visé ou non. La famille pense qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. L'enquête est en cours.