Madagascar: Album - " Gidro" sortira bientôt

Gidrolahy est de retour après deux années d'absence. Le rappeur sortira son album bientôt. Technique vocale, des textes tranchants, c'est ce qui compose cet opus.

Le rappeur malgache résidant en France revient plus attendu que jamais avec son nouvel album " Gidro ". L'artiste se révèle de plus en plus à travers sa singularité de flow, ses punchlines et son sens de la mélodie. Une touche malgache reste présente à travers les mots utilisés. Si le chant prédomine dans les morceaux, avec un rendu vocal très maîtrisé, Gidrolahy n'hésite pas à retourner de temps à autre dans un registre purement rappé. On retrouve dans cet album des thèmes courants tels que l'espoir, l'egotripe, le courage.

La qualité des productions et de l'interprétation vient contrebalancer l'omniprésence presque monotone du rap actuel. Effectivement, le résultat reste impressionnant. En fait, Gidrolahy commence à trouver, en une formule, la solution pour conquérir un public exigeant et peu réceptif au rap, et en même temps, promouvoir le talent malgache hors des frontières malgaches.