Maroc: Mohamed Benalilou - Net progrès dans la relation entre l'Institution du Médiateur et l' administration publique

Le rapport annuel 2020 de l'Institution du Médiateur a conclu, en général, à un progrès net dans la relation avec l'administration publique.

Selon le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, qui présentait ce rapport lors d'une conférence de presse, vendredi à Rabat, la relation de l'usager avec l'administration manque, néanmoins, de fluidité, alors qu'elle devrait être fondée sur le service au profit du citoyen et la réalisation de la sécurité administrative.

De même, davantage d'efforts doivent être fournis malgré l'interaction relative de plusieurs administrations, a affirmé M. Benalilou, ajoutant que les doléances, plaintes et demandes reçues par l'Institution, ainsi que les conclusions y afférentes, constituent un indicateur de l'émergence d'une série de revendications sociales nouvelles, qui mettent la pression sur l'administration et affectent son rendement.

Soulignant la nécessité d'accorder un grand intérêt à la couverture sociale, le responsable a pointé du doigt certaines pratiques pouvant affecter les programmes et politiques adoptés, malgré les mesures efficientes prises dans le contexte de la pandémie.

En outre, il a indiqué que l'Institution a, dans le cadre de ses prérogatives, relevé plusieurs questions prioritaires en lien avec la santé, la réalité de certaines catégories sociales, la gestion de la situation sanitaire et la rentrée scolaire, insistant sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations cumulées lors des années précédentes.

A noter que l'Institution du Médiateur a reçu 588 doléances relatives à l'état d'urgence sanitaire, soit 17,88% du total, selon son rapport de l'année 2020.

Ces doléances se rapportent à la distribution ou demandes d'assistance pécuniaire ou en nature (72,11%) et l'atteinte au droit de se déplacer entre le Maroc et l'étranger (20,24%) et à l'intérieur du Royaume (2,89%), en plus des conditions et de la gestion du travail dans les locaux dédiés et l'arrêt de certaines activités, précise le rapport, présenté vendredi à Rabat.

Le rapport relève que ces doléances concernent toutes les régions, sauf Dakhla-Oued Eddahab, avec une première place pour Casablanca-Settat (15,65%), devant notamment Fès-Meknès (14,63%) et l'Oriental (14,46%), ajoutant que 52,89% des doléances relatives à l'état d'urgence sanitaire ont été traitées (soit 311).

En outre, l'Institution du Médiateur a reçu 4.869 plaintes, doléances et demandes de régularisation, dont 3.289 relèvent de ses compétences, avec un taux de traitement qui est passé de 80,41% en 2019 à 105,17% (3.459) en 2020, selon le rapport.

De même, l'Institution a ramené les délais d'instruction préliminaire des plaintes et doléances à 11 jours (contre 15 comme objectif fixé) et de traitement des dossiers d'orientation à 13 jours et des dossier de doléances à 372/398 jours (403 jours en 2019).

Le rapport fait également état de 230 nouvelles recommandations qui concernent aussi des dossiers en instance, dont 221 ont été mises en œuvre, soit un taux de 96,09 %, contre 66,83 % en 2019.