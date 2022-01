Tunisie: EST | Entériné par l'AG - "Taraji Holding" est né !

Ce pôle économique regroupe trois entreprises : l'hôtel du Parc, "Taraji Mobile" et "Taraji Stores".

L'annonce a été faite, officiellement, lors de l'assemblée générale du club, tenue vendredi dernier : "Le Taraji Holding" est né. Ce pôle économique regroupe trois entreprises : l'hôtel du Parc qui a ouvert ses portes en 1997, "Taraji Stores créée en 2012 et qui compte 40 boutiques dont 37 sous forme de franchise et "Taraji Mobile" fondée en 2014. "En créant ce pôle économique, nous cherchons à diversifier les ressources du club", a déclaré le président de l'EST, Hamdi Meddeb, avant de poursuivre : "Avec la crise économique qui secoue le pays, cette dernière décennie, et la baisse considérable des recettes des matches, il est important de diversifier les ressources financières du club. Et en attendant que le club soit autonome financièrement, je suis là pour boucler le déficit de son budget.

A la fin de chaque exercice comptable, je signe un document officiel qui atteste que l'Espérance de Tunis ne me doit pas de dettes", a-t-il noté et de préciser à propos de la non tenue de l'AG ces cinq dernières années : "Nous avions beaucoup d'engagements sportifs, notamment la Ligue des champions qui accaparait une bonne partie de notre attention sans compter le temps alloué pour préparer le centenaire du club. Nous avons envisagé de tenir une assemblée générale en septembre 2020, mais nous n'avons pas pu le faire à cause du covid".

Un montage financier "légal"

Le service de presse de l'EST a envoyé une note explicative aux médias pour dissiper tout malentendu à propos du pôle économique nouvellement constitué et qui porte le nom du club "Taraji Holding".

En tant qu'association sportive, l'EST a-t-elle le droit de se doter d'un holding ? Le document envoyé aux médias explique : " Le pôle économique, constitué de sociétés commerciales, n'intègre pas l'association : "Espérance Sportive de Tunis". Il est exclusivement constitué par ces sociétés qui gèrent les projets pour lesquels elles ont été créées (Hôtel, Boutique, Téléphonie mobile... ".

Ce document officiel atteste que le montage financier est légal : "L'association n'est qu'un simple associé dans toutes les sociétés constituant le pôle économique, y compris le Holding (... ) En cela, il importe de souligner que ce montage est tout à fait légal en ce sens que rien n'interdit à une association de souscrire au capital d'une société commerciale et de récolter les dividendes générés par l'activité de cette structure dans la mesure où ces dividendes ne soient pas distribués aux adhérents et utilisés exclusivement pour financer les activités de l'association".

Pour rappel, "Taraji Holding" a déposé une demande d'introduction en Bourse.