Tunisie: L'affaire Ifa !

Le Clubiste voit son transfert à Abha traîner.

Le transfert du défenseur du Club Africain, Bilel Ifa, vers Abha pourrait capoter en raison de certaines hésitations du club saoudien à conclure. Auparavant, le CA et Abha avaient trouvé un terrain d'entente pour un passage de Ifa en contrepartie de 250 000 dollars. Le défenseur international tunisien s'était vu proposer un engagement d'un an et demi avec une année supplémentaire en option alors que Ifa a aussi renoncé à ses dus avec le CA.

Belaïd : un nouveau club !

Libre de droit, ce globe-trotter du football tunisien va désormais porter la tunique de l'AS Réjiche. Après avoir fait ses classes au Paris FC et à l'Inter Milan, Belaïd a aussi joué en faveur du PSV Eindhoven, Slavia Prague, Hull City, Apoel Nicosie, Union Berlin, Moreirense, Lokomotiv Plovdiv, PAE Veria, Sriwijaya, Borneo, Al Muharraq et le Club Africain à deux reprises.

Brigui rejoint Ridha Jeddi

Alaya Brigui n'est plus un joueur de l'Usbg. Il a opté pour le club divisionnaire saoudien d'Al-Okhdood, basé à Najran et coaché par Ridha Jeddi.

Meziani s'impatiente

Le Fennec Tayeb Meziani menace de résilier son contrat de manière unilatérale si l'ESS campe sur ses positions (du point de vu règlement des arriérés du joueur) alors que l'attaquant algérien est annoncé à Abha, club de Sâad Bguir. Quant à Benayada, il serait aussi en transit quoique rien n'ait encore filtré sur son avenir immédiat.

EST : Sabir Bougrine en approche

L'Espérance Sportive de Tunis est sur les traces du milieu offensif belgo-marocain, Sabir Bougrine (25 ans). Ce dernier a évolué à Neftchi Bakou (Azerbaidjan), à F91 Dudelange (Luxembourg) et Paris FC.

Pas de Abdelli à l'ESS

Youssef Abdelli ira au bout de son mandat avec l'USM et ne signera pas à l'ESS. L'ex-attaquant de l'EST est lié par un contrat avec les Bleus qui s'achèvera en juin 2023.

CA : Ghandri qualifié

Enfin, Ghandri, ancien milieu de Slavia Sofia, est qualifié pour porter la tunique du CA. Il pourra désormais être aligné en match officiel alors qu'auparavant le club bulgare avait bloqué son transfert au Club Africain.

Saisie à l'ESS

Une saisie sur les comptes bancaires et le bus de l'ESS a été effectuée récemment en raison d'un crédit contracté et non honoré datant de 2012. Ce crédit est de l'ordre de 811.000 dinars.

ESZ-UST sous haute tension

Le test entre l'ESZ et l'UST n'est pas allé à son terme en raison d'échauffourées entre les joueurs des deux équipes avant la mi-temps. Les escarmouches ont débuté quand Sadok Ettouch (UST) a, semble-t-il, agressé Hassen Ben Romdhane (ESZ).

Revues d'effectifs

Toujours volet matchs amicaux du week-end passé, l'EST a battu le CS Chebba (2-1). Alaeddine Marzouki et Aziz Abid ont marqué en faveur du champion en titre tunisien. A son tour, le CSS a surclassé les " 3S " ( 3-2). Houssein Ali (auteur d'un doublé) et Mahmoud Ghorbal ont signé les réalisations de l'équipe à Giovanni Solinas. Enfin, le CA a battu l'AS Oued Ellil (2-0) au stade Chedly Zoutien. Les buts ont été marqués par Amadou Sabo et Moez Haj.