Tunisie: L'essentiel | Les styles de comportement - entre le naturel et l'adapté

"Les contraires se soignent par les contraires" (Claudius Galien)

Depuis des siècles, même avant J.-C., et jusqu'à nos jours, allant d'Empédocle à William M. Marston en passant par Hippocrate, Galien et Carl Gustave Jung, la question autour des mystères de la nature humaine et les spécificités des différents styles de comportement humain, a toujours intéressé les philosophes, les psychologues, les psychiatres et les écrivains.

Plusieurs recherches académiques et professionnelles ont montré que la plupart des personnes qui réussissent à adapter leurs styles de comportements aux besoins de leurs environnements immédiats, partagent une caractéristique commune : la conscience de soi. Ils identifient les situations qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs, ce qui leur facilite le fait de trouver les moyens adéquats, qui correspondent à leurs styles de comportement. Ces personnes sont également conscientes de leurs limites et savent, que sur différentes situations, quand elles pourront être efficaces et quand elles ne le pourront pas, ce qui les aide à comprendre où elles ne doivent pas s'aventurer et comment elles doivent agir.

Les personnes qui arrivent à comprendre leurs préférences comportementales naturelles sont beaucoup plus susceptibles de suivre les bonnes opportunités, avec la bonne manière, au bon moment, et d'obtenir les résultats escomptés en s'adaptant aux autres préférences comportementales de personnes dans leurs entourages.

Qu'est-ce qu'un style de comportement naturel ?

Le style de comportement naturel est la manière dont vous vous comportez quand vous êtes en régime d'action ou de réaction en mode naturel. C'est votre style de base et celui que vous adoptez quand vous êtes authentique et fidèle à vous-même. C'est aussi le style auquel vous vous référez quand vous êtes stressé ou sous pression. Vous comporter selon ce régime est généralement rassurant car ça réduit votre stress ou votre tension. Quand vous êtes authentique à ce style, vous allez maximiser vos opportunités de réussite et développer vos vrais potentiels de manière beaucoup plus efficace.

Qu'est-ce qu'un style de comportement adapté ?

Le style de comportement adapté est la manière dont vous vous comportez quand vous sentez que vous êtes observé par les autres, ou quand vous êtes conscient et dans le contrôle de votre comportement. Ce style est, bien évidement, moins naturel et moins authentique pour vous, et ressemble moins à vos vraies tendances et préférences comportementales. Quand vous êtes obligé de vous adapter à ce style pour une période assez importante, cela peut vous stresser et vous rendre nettement moins efficace.

Basées sur votre style comportemental, il y a certaines possibilités de devenir plus efficace en étant conscient de la manière dont vous préférez et aimez vous comporter. Votre style comportemental vous amènera à être motivé par certains facteurs dans votre environnement. En étant conscient de ces facteurs, vous pouvez vous sentir plus motivé et encore plus productif.

Chaque style comportemental comprend certaines forces uniques qui résultent de la façon dont les dimensions comportementales qui constituent votre style se rapportent les unes aux autres. La compréhension de vos propres points forts vous permet de vous placer dans un nouveau niveau de connaissance de vous-même pour travailler sur votre propre succès et votre propre satisfaction.

*Coach professionnel - Expert en communication