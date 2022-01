Tunisie: Lamine Nahdi à La Presse - "Tisser du comique, c'est un don !"

"Nmout Alik" est le dernier spectacle de Lamine Nahdi, adapté et mis en scène par Moncef Dhouib. Une comédie noire sur scène présentée face à un public large : à travers ce spectacle théâtral, le duo tourne en dérision une Tunisie profondément affectée par les difficultés socio-économiques et politiques post-révolutionnaires. Truffée d'humour noir, "Nmout Alik" entame actuellement une tournée hors Tunis.

"Nmout Alik", votre dernier spectacle en date, adapté et mis en scène par Moncef Dhouib, est en route pour Sfax, pour sa première représentation en dehors de Tunis...

En effet, nous entamons les représentations en dehors de la capitale. Après les premières représentations à Tunis, nous partons à la conquête du public ailleurs, dans des conditions sanitaires difficiles liées à la propagation du covid-19. Les spectateurs seront présents et tiennent à soutenir le spectacle. Par "public", je veux dire le grand public dans son sens le plus large dont la réaction a été formidable. Les spectateurs sont de tout âge. Même notre élite nationale, qui se fait discrète ces derniers temps, est venue voir le spectacle. Des noms célèbres ont répondu présents et cela ne peut que nous ravir. Des personnalités du théâtre qui donnent leurs avis, qui en discutent, qui échangent autour du travail, c'est important ! Cet intérêt fait réellement plaisir. Espérons que le spectacle pourra tourner convenablement en pleine 5e vague.

Comment se sont passées ces retrouvailles avec Moncef Dhouib ?

Moncef Dhouib et moi, nous nous connaissons très bien depuis les années 70. Il y a une très forte alchimie au travail entre nous. On se comprend, on est compatibles. C'est une relation qui ne date pas d'hier. On sait où on va. "Nmout Alik" nous a pris deux ans de travail, tout de même. Sa première était attendue à Carthage l'année dernière avant l'annulation de l'édition à cause de la pandémie. On l'a finalement présentée au Théâtre municipal. D'une durée d'1h40, le public voulait en voir quand même davantage. Le public l'a vue de bout en bout et en voulait même beaucoup plus.

"Nmout Alik" est une adaptation du "Le suicidé", une œuvre littéraire russe de Nikolai Erdman. Pourquoi ce choix précisément ?

Moncef Dhouib est plus apte à répondre à cette question. Son style d'écriture est très présent dans ce travail : les réactions, les opinions, les tournures... Depuis "El Makki we Zakkia", "El Karrita", on a travaillé même ensemble au cinéma et sur plusieurs autres projets. L'écriture de "Nmout Alik" m'a été proposée, il m'avait mis dans le bain, dans le contexte : le texte m'a séduit immédiatement par la construction des personnages, les rebondissements. Dans le théâtre, quand le travail est élaboré étroitement entre comédien et metteur en scène, le résultat final est sans doute impactant et de qualité. Moncef Dhouib a son empreinte et il est très ouvert à l'échange.

La Tunisie actuelle est une inépuisable source d'inspiration. Elle peut être source de comédie humaine, noire, et forcément drôle. Qu'en pensez-vous ?

Pas uniquement la Tunisie, mais le monde entier. L'art comique est parti avec les légendes d'antan. Le grand problème du théâtre de nos jours se trouve au niveau de l'écriture. L'écriture est la base, et pour réussir une bonne comédie, il faut une écriture de qualité. Notre théâtre tunisien regorge de talents, âgés, et appartenant à la nouvelle génération, hommes ou femmes talentueux. On ne manque de rien pour faire du bon théâtre : les techniciens, les anciens du secteur... mais l'écriture de qualité au théâtre manque à l'appel. Il faut un bon texte surtout pour aboutir à une bonne comédie. Ce n'est pas la matière qui manque. Il y a toujours beaucoup à traiter. Tisser du comique, c'est un don. Celui qui en fait doit être intégré dans sa société, dans son milieu, et doit être connaisseur, curieux. Un bon acteur est celui qui sait s'imposer et conquérir son public. Il faut s'imprégner, se cultiver : les sources de connaissances sont de nos jours inépuisables.

La comédie, selon vous, touche-t-elle plus que la tragédie ?

Absolument. Surtout l'humour noir, grinçant et la comédie noire. "Apprendre en jouant, en s'amusant, en plaisantant", c'est nécessaire. Passer du comique au tragique est tout aussi important, et il faut savoir bien le faire.

"Nmout Alik" est donc une comédie noire ?

Clairement. Même très noire. Les spectateurs étaient tiraillés entre le comique et le tragique, ils étaient sur leurs gardes, au début, et étaient à la recherche de rebondissements. Je pense qu'ils ont été servis. Leur retour était extraordinaire. Il s'agit, en plus, d'un public averti. L'accueil était à la hauteur. Une tournée nationale et internationale promet de se poursuivre jusqu'à fin avril. Canada, Paris, Belgique et festivals nationaux et internationaux sont au programme.