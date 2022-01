Afrique: CAN Total énergie 2021 - Les Panthères du Gabon rentrent en jeu

La deuxième journée de la Can Total énergie 2021, s'ouvrira ce 10 janvier 2021 avec le match Gabon-Comores. C'est un match des Panthères du Gabon pour la réconciliation avec son public. Peu de Gabonais, mettent encore leur espoir sur les Panthères.

Les hommes de Patrice Neveu affronteront les Comores à Yaoundé au stade Ahmadou Ahidjo pour le compte de la deuxième journée de la Can Total énergie 2021. D'aucuns ne croient plus en une victoire certaine de l'équipe nationale du Gabon. En effet, plusieurs raisons expliquent cela et la plus flagrante est un manque de préparation physique.

Beaucoup soutiennent que les joueurs ne sont pas au mieux de leur forme non seulement à travers les différentes prestations dans leurs clubs respectifs qui sont moins bonnes cette saison, mais aussi à cause du refus de l'équipe de s'entraîner pendant deux jours faute de primes non perçues depuis qu'elle a foulé le sol camerounais.

De plus, certains joueurs ne pourront pas être de la partie ce soir, le capitaine et star de l'équipe Pierre-Emerick Aubameyang testé positif à la covid 19 de même que ses coéquipiers Mario Lemina et Axel Meye.

L'équipe va reposer sur Denis Bouanga et les autres pour prouver aux Gabonais qu'ils peuvent encore croire en leur sélection nationale.