Afrique: Maroc - Ghana - Le duel des prétendants

C'est déjà lundi que le groupe C entrera en action pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021. L'affrontement entre le Maroc et le Ghana sera une sorte de finale anticipée. Deux géants du football africain joueront au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

Fiche technique

Date : 10 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Stade : Ahmadou Ahidjo,Yaoundé

Groupe : C

Match : Maroc vs Ghana

Les Lions de l'Atlas avec des joueurs de haut niveau, comme Achraf Hakimi et Sofiane Boufal, sont parmi les favoris pour contrer leurs adversaires. Mais le Ghana, dirigé par Thomas Partey et André Ayew, peut facilement compliquer les plans des Marocains et même poursuivre sur une lancée prometteuse.

L'entraîneur bosniaque Valid Halilhodzic dirigera le Maroc lors de sa 18e participation à la CAN, cherchant à remporter son deuxième titre après l'avoir fait il y a 46 ans (1976).

Ce match révélera quelque chose sur les ambitions réelles des deux équipes dans cette Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Les Lions de l'Atlas ressortent comme les favoris, mais attention aux Black Stars du Ghana, qui sont capables de se présenter à un niveau tout aussi élevé.

À son tour, le Ghana, quadruple champion d'Afrique, est également présenté comme l'une des puissances du football mondial et également favori pour le triomphe.

Malgré avoir remporté les quatre titres, l'équipe du Ghana a aussi le plus de finales perdues dans la compétition (5).

Les Black Stars ont perdu les finales de 1968, 1970, 1992, 2010 et 2015.

La dernière grande sélection ghanéenne avait les frères Ayew, d'anciennes stars, comme Michael Essien, Asamoah Gyan et Anthony Yeboah n'ont pas soulevé le trophée de la CAN souhaité, mais le plus grand d'entre eux, Abedi Pelé, a remporté le dernier titre pour les Black Stars en 1982.