Algérie: Nouvel an amazigh à Batna - Les produits artisanaux des Aurès à l'honneur

BATNA - Les différents produits artisanaux des Aurès sont à l'honneur à l'occasion de l'exposition Yennar célébrant le nouvel an amazigh, ouverte dimanche à la Chambre des métiers et de l'artisanat (CAM) au centre ville de Batna.

Tapis aux motifs berbères, melehfa, tenue traditionnelle des femmes de la région des Aurès, ustensiles en terre et en bois et plats traditionnels de la région ont marqué cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre des festivités célébrant le nouvel an amazigh (12 janvier).

L'événement auquel prend part plus de 50 exposants de Batna et de plusieurs wilayas du pays se distingue également par un pavillon consacré aux herbes aromatiques et aux épices, mais aussi au miel et à l'huile d'olive qui demeurent une composante majeure de la cuisine des Aurès utilisée par les femmes chaouies pour préparer des plats savamment pimentés et délicatement parfumés, en particulier les plats traditionnels.

L'exposition qui devra se poursuivre jusqu'au 23 janvier propose également un pavillon dédié aux bijoux traditionnels, aux ustensiles en cuivre et aux objets d'art, façonnés avec habileté par les artisans de la région.

Il a ajouté que l'exposition qui se déroulera en deux périodes, la première du 9 au 14 janvier et la seconde du 15 au 23 du même mois, constitue également une opportunité pour permettre au plus grand nombre d'artisans d'y participer et d'exposer leurs produits.

Dès son ouverture, la manifestation a drainé grand public, notamment les femmes qui ont salué l'initiative, laquelle, ont-elles estimé, propose une mosaïque authentique du patrimoine des métiers d'art et d'artisanat dont recèle l'Algérie.