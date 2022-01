Cote d'Ivoire: Covid-19 - Chypre affirme avoir découvert un "variant Deltacron" mêlant des mutations de Delta et Omicron

Un nom effrayant est devenu pendant quelques heures le mot clé le plus utilisé sur le Twitter français dimanche 9 janvier : Deltacron. Le résultat de l'annonce d'un professeur de l'Université de Chypre, vendredi, affirmant avoir découvert un nouveau variant du virus responsable du Covid-19. Il le décrit comme "combinaison" de Delta et Omicron, d'où le surnom qu'il lui a attribué. Mais des scientifiques ont mis en doute ses conclusions. Et lui-même n'est pas alarmiste sur le risque associé à ce possible variant.

"Il y a actuellement des co-infections par Omicron et Delta, et nous avons trouvé ce variant qui est une combinaison des deux", a déclaré Leondios Kostrikis, patron du laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire de l'université, à la chaîne locale Sigma TV vendredi, dans des propos cité par Bloomberg (en anglais).

Il affirme que ce variant présente un profil génétique proche de celui du variant Delta, mais des mutations que l'on retrouve chez le variant Omicron, dix exactement selon le média local Cyprus Mail (en anglais) qui cite également le scientifique. Le variant a été identifié par son équipe chez 25 personnes, et les séquences génétiques des différents échantillons ont été mises en ligne sur une base de données mondiale, GISAID. Lire la suite sur