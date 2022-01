Madagascar: Basketball / JAP Madagascar - Plus de dix-neuf associations créées en un an

Un modèle à suivre pour le développement du sport à Madagascar. J.A.P Madagas-car est une association fondée en France le 25 septembre 2019, sur l'initiative d'un Malgache, Amad Tombovelo Achiraf. Agé de 45 ans, ancien président de la ligue régionale de basketball de Diana, de 2004 à 2008, entraineur professionnel de basketball en Bre tagne (Korrigans Monterfil Basket), nouvellement élu conseiller et responsable des relations internationales au sein de la Fédé-ration malgache de basketball, le fondateur de l'association JAP Madagascar, explique: " Nous avons choisi les mots Jouer-Arbitrer- Participer. Cela dans le but de développer le sport en général, à Madagascar, et d'augmenter le nombre des licenciés, d'amener les enfants et les jeunes à faire du sport pour éviter de tomber dans de mauvaises fréquentations, dans la drogue et l'alcoolisme ", résumet-il.

Relève assurée

En un an d'existence, le club Jap Mada a déjà créé plus de dix-neuf associations, et beaucoup d'autres sont en cours. Dans la région Haute Matsiatra, se trouve le club Jap Mada de Fianarantsoa. Dans le Boeny, il existe l'association Jap Mada Nolhan. La région Sofia en a deux, à Antsohihy et Ankerika, ainsi que l'association et club Jap Mada de Mampikony. Dans le Betsiboka, sont nés l'association et le club Jap Mada de Maevatanàna. Dans la région Diana, il y a deux associations, à Antsiranana et à Nosy Be. Dans la région Sava se trouvent trois clubs Jap Mada, à Andapa, à Vohémar et à Antalaha. La région Melaky a l'association Jap Mada de Besalampy. La région Alaotra Mangoro n'es t pas en reste avec celles de Tanambe, d'Ambatondrazaka avec en prime une académie Jap Mada. Dans la région SudEst, Farafangana a la sienne. Vatovavy a son club Jap Mada à Manakara et une association à Mananjary. La région Bongolava a une association Jap Mada à Bemahatazana.

À l'allure où vont les choses, d'ici cinq ans, la relève du sport par l'intermédiaire de l'association Jap Mada est assurée. Espérons que le président-fondateur, Amad Tombovelo Achiraf, ne prêche pas dans le désert.