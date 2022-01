Madagascar: Rugby à VII - Le championnat du monde en ligne de mire

Malagasy Rugby a réuni la presse au stade Makis à Andohatapenaka samedi. Son président a présenté les dépenses engagées dans les sorties des Makis et le calendrier 2022.

Une somme faramineuse. Plus de un milliard d'ariary ont été dépensés dans les trois sorties effectuées par l'équipe nationale Makis hommes et deux sorties de l'équipe féminine en Rugby VII en 2021. Le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, entouré de son staff, a convoqué la presse samedi, au stade des Makis à Andohatapenaka pour présenter un bref bilan de 2021 et les perspectives de 2022, plus précisément jusqu'au mois de mai.

Concernant le bilan 2021, il a conclu sur un bilan positif en termes d'activités et d'organisations des championnats de Madagascar (hommes et dames). Le seul hic de ces organisations a été l'annulation à la dernière minute de la grande finale du doppel top 20 entre les militaires du Cosfa et les rugbymen de l'US d'Ankadifotsy à la suite de la consigne donnée par le Comité olympique malgache de suspendre toutes les réunions sportives susceptibles de rassembler une foule afin de respecter les mesures sanitaires.

Quant aux tournois et rencontres internationaux (rugby VII féminin et rugby XV masculin), ils ont pesé lourd sur les finances de Malagasy Rugby. Marcel Rakotomalala a expliqué qu'il est " facile de dire que Malagasy rugby empoche de gros sous depuis le début du championnat élite fédérale 1 ou doppel top 20. Ces rentrées d'argent sont insignifiantes par rapport à nos dépenses. Concernant les sorties à l'extérieur, Malagasy Rugby a dépensé plus d'un milliard d'ariary pour honorer les rendez-vous continentaux ou mondiaux (championnats d'Afrique de Rugby VII dames, barrage pour participer aux Jeux olympiques, championnat d'Afrique de rugby XV homme). Imaginez-vous les dépenses que coûtait le déplacement de quatre vingt-quatre personnes parties ensemble pour représenter Madagascar ? Afin de pouvoir porter haut le flambeau du pays et honorer si possible les sorties à l'extérieur, nous sommes allés jusqu'à l'endettement (découvert bancaire vérifiable auprès de la Société Générale) pour que notre équipe nationale soit au rendez-vous (Afrique, Monaco) ", précise-t-il.

Hormis les sorties à l'extérieur, Malagasy Rugby a investi beaucoup sur la formation en ligne, la restructuration interne pour créer des bases de données de tous ceux qui exercent dans le monde de l'ovale, les déplacement en provinces des équipes fédérales 2.

Un grand souhait

La date de la finale entre Cosfa et l'US d'Ankadifotsy est maintenue le 23 janvier si la situation sanitaire le permet. Quatre rendez-vous majeurs ont marqué l'emploi du temps de Malagasy Rugby cette année à savoir les qualifications mondiales hommes et dames en rugby VII, la coupe d'Afrique des nations de Rugby XV féminines séniors et le Trophée Barthes.

Les Makis séniors hommes et dames en rugby VII ont des objectifs à atteindre concernant la qualification à la coupe du monde de rugby VII prévue en septembre en Afrique du Sud. La tâche sera difficile, mais pas insurmontable. Malagasy rugby souhaite héberger le championnat d'Afrique de rugby VII cette année. Le président de Malagasy Rugby a souligné que " pour donner plus de chance à nos joueurs, il est préférable que le match soit joué à la maison afin d'augmenter nos chances de qualification. Nos représentants peuvent briguer respectivement l'une des trois places disponibles pour l'Afrique au championnat du monde ", conclut-il. Beaucoup de challenge attendent Malagasy Rugby cette année. Le championnat national reprendra à partir du mois de juin. Espérons que la crise sanitaire ne perturbe pas tout.