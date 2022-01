Afrique: CAN 2022 - suivez Maroc - Ghana en direct

C'est le premier choc de cette 33e Coupe d'Afrique des nations, entre les équipes du Maroc et du Ghana. Des Marocains et des Ghanéens qui s'affrontent ce lundi 10 janvier à Yaoundé, dans le groupe C de la CAN 2022. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr. Coup d'envoi à 16h TU (17h heures du Cameroun et en France).

Voici la première affiche de cette CAN 2022 ! Le Maroc, vainqueur de l'édition 1976, défie le Ghana, sacré en 1963, 1965, 1978 et 1982. Des Marocains et des Ghanéens qui ne se sont plus croisés à la CAN depuis l'édition 2008. Le vainqueur - si vainqueur il y a - fera un premier pas vers les huitièmes de finale de la compétition. Nul doute en tout cas que les Lions de l'Atlas et les Black Stars visent la première place de ce groupe C.

Suivez en direct cette rencontre avec nous et nos envoyés spéciaux. Et retrouvez tous les résultats du tournoi sur notre site.