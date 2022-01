Gambie: Banta Keita sera jugé au mois de Février

Le journal The Point a été informé de sources sures que la date du procès du principal suspect dans la plus grande affaire de drogue du pays de l'année 2021 a été fixée au 2 Février 2022.

Des officiers de l'Agence de Lutte contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) ont saisi environ trois tonnes de cocaïne d'une valeur de plus de 88 millions de dollars en Janvier 2021. Banta Keita a été identifié comme étant le principal suspect de ce trafic de drogue.

Il a été depuis formellement inculpé de neuf chefs d'accusation allant de trafic de drogue au blanchiment d'argent.

Cette saisie est considérée comme la plus grosse saisie de cocaïne du pays par l'agence de lutte contre la drogue.

Les 118 sacs avaient un poids total de 2 tonnes, 952 kg, 850 g. La cocaïne avait été découverte durant la perquisition d'un container qui a été envoyé depuis le port de Guayaquil en Equateur, a transité par Algeciras en Espagne avant de jeter l'ancre en Gambie.

Mr Lamin J. Gassama, le directeur des Renseignements, des Investigations et des Relations Internationales de l'Agence de Lutte contre la Drogue de la Gambie (DLEAG), a déclaré que l'agence de lutte contre les stupéfiants du pays et ses partenaires travaillent la main dans la main afin d'assurer que le suspect principal soit mis en arrestation et traduit en justice.

" Je peux vous garantir que l'Agence de Lutte contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) intensifie les recherches en vue de trouver Mr Banta Keita. Un certain nombre de nos partenaires dans le monde entier ont été informés et sont également à sa recherche. Interpol conduit et supervise les recherches 24/7 dans le monde entier en vue de retrouver ses traces. "

" L'Agence de Lutte contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) poursuit sa collaboration avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue d'assurer que Mr Banta Keita soit arrêté et traduit en justice quelque soit sa location actuelle. "

Mr Gassama a insisté pour dire que le procès de Mr Banta Keita aura lieu même s'il reste en cachette d'ici la prochaine date d'ajournement du procès. Mr Banta Keita est inculpé de neuf chefs d'accusation.

Selon nos sources, plusieurs témoins ont été interrogés sur cette affaire par les investigateurs.

" Etant donné que c'est une affaire multinationale, un bon nombre de pays sont concernés par cette investigation. Des investigateurs d'autres pays travaillent en effet main dans la main avec les investigateurs de l'Agence de Lutte contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) dans la collecte et le rassemblement de preuves. "

