Afrique: CAN 2022 - suivez Guinée - Malawi en direct

L'équipe de Guinée affronte celle du Malawi dans le groupe B de la 33e Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022) de football, ce lundi 10 janvier à Bafoussam. Une rencontre entre le Sily National et les Flames à suivre sur rfi.fr et nos antennes, à partir de 16h TU (17h heures au Cameroun et en France).

Coup d'envoi pour la Guinée durant cette CAN 2022 ! Les Guinéens, sous la direction de Kaba Diawara, affrontent le Malawi dans le deuxième match du groupe B de cette 33e Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football. Qui l'emportera, ce 10 janvier à Bafoussam, entre un Sily National revanchard et des Flames dont c'est la première phase finale depuis 2010 ? Suivez en direct cette rencontre avec nous et nos envoyés spéciaux. Et retrouvez tous les résultats du tournoi sur notre site.