Burkina Faso: confidences du week-end

*CONASUR: le Secrétaire permanent démissionne

Selon nos informations, Yipenè Bakouan Florent, Secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), a démissionné de son poste pour convenance personnelle et ce, après près de six ans passés à la tête de ladite structure.

*Lutte contre le banditisme à Ouaga : la Police ovationnée après l'arrestation d'un braqueur

Le vendredi 7 janvier 2022 autour de 18h, le gérant d'une boutique mobile money, dans le quartier Kalgondin de Ouagadougou, attendait certainement son heure de fermeture pour rentrer chez lui tranquillement. Mais c'était sans compter avec les malfrats qui troublent le sommeil des gestionnaires de ce type de boutiques dans la capitale. En effet, à l'heure indiquée, deux braqueurs dont un tenait une arme, se sont introduits dans ladite boutique et ont réussi à emporter l'argent qui était disponible. Seulement, le plan que ces voleurs avaient ourdi au départ, n'a pas fonctionné comme ils l'attendaient. Car, des éléments de la Brigade anti-criminalité (BAC) postés dans la zone, sont intervenus et ont pris en chasse les braqueurs, fuyards. L'un d'eux a été rattrapé par les flics pendant que le second a pu se sauver. De retour sur les lieux, les éléments de la BAC ont été applaudis par la population sortie pour assister à la scène.

*Fonction publique : le délai du 13 janvier 2022 donné à certains agents pour fournir une copie légalisée de leur diplôme

" Dans le cadre de l'opération de contrôle de l'authenticité des diplômes des fonctionnaires, les agents dont les noms suivent, sont priés de bien vouloir déposer une copie légalisée du diplôme ayant servi à leur recrutement dans la Fonction publique à la DRH au plus tard le 13 janvier 2022. Je sais compter sur tous pour le respect strict de ce délai ". C'est la note signée le 31 décembre 2021 par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Selon nos informations, plusieurs autres ministères ont signé des notes similaires.

*Hauts-Bassins: un groupe d'individus mis aux arrêts

Dans un message, la Police nationale annonce l'arrestation d'un groupe de délinquants dans les Hauts-Bassins : " Le Service régional de la Police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins, dans le cadre de ses opérations de sécurisation au cours du mois de décembre 2021, a mis aux arrêts un groupe de présumés délinquants. Au nombre de trois (03), ces présumés malfrats disposaient d'un pistolet de fabrication artisanale et d'armes blanches. Ils se faisaient passer pour des personnels des hommes armés évoluant dans la zone de Sidéradougou. Tous domiciliés dans la ville de Banfora, ils opéraient dans Banfora ville et dans les villages environnants tels que Moussobadougou, Tiéfora, Bérégadougou, Boborola, Tchintchantchi et dans les falaises de Péni/Houët. A l'aide de leurs armes, ils tenaient en respect leurs victimes et les dépouillaient de leurs biens. Parfois, ils obligeaient les proches des victimes à leur faire des dépôts d'argent en échange de leur vie quand celles-ci déclaraient n'avoir rien sur elles. Il ressort de l'audition des membres du groupe, qu'ils ont à leur actif près de douze (12) forfaits commis dans les zones ci-dessus citées. Au moment de l'interpellation du gang, les éléments du SRPJ ont également saisi un (01) pistolet automatique de fabrication artisanale, quatre (04) vélomoteurs, des armes blanches, des numéraires et divers autres objets. La Police nationale traduit une fois de plus sa reconnaissance à la population pour sa collaboration qui a contribué à la réussite de cette mission. Par ailleurs, elle l'invite à toujours poursuivre dans la même dynamique en signalant les cas suspects aux numéros verts que sont : les 17 ; 16 et 1010 ".

*CHU-YO : plusieurs départs à la retraite

Pr Songahir Christophe Da, chef du Service de la Traumatologie-orthopédie du CHU-YO, a été admis à la retraite le 31 décembre 2021 et ce, après 37 ans de service. Il a été remplacé par le Pr Mamadou Sawadogo, le vendredi 7 janvier 2022. Au niveau du service Dermatologie-vénérologie, le Pr Adama Traoré, parti à la retraite le 31 décembre 2021, a cédé sa place au Pr Pascal Niamba. En Neurologie, Pr Jean Kaboré, parti également à la retraite le 31 décembre 2021 après 34 années et 3 mois de service, a laissé son poste à Dr Anselme Dabilgou. Des pages se tournent donc dans le grand hôpital du pays des Hommes intègres.

*CAN Cameroun 2021: non sélectionné, Bryan Dabo parle

Ceci est un message de l'international burkinabè, Bryan Dabo, qui n'a pas été retenu pour la CAN au Cameroun : " Juste un post pour témoigner mon soutien à toute l'équipe nationale, à l'aube du premier match en ouverture de la CAN que l'on attend tous avec impatience ainsi que remercier les milliers de messages reçus de la part de fans, des coachs adverses et de mes coéquipiers en sélection. C'est vrai, ça fait mal, la douleur est immense, le goût de s'être sacrifié pendant deux ans, d'avoir joué blessé le premier match contre l'Algérie et d'avoir même pris position par rapport à mon ancien club pour venir en sélection en connaissance de leur veto, d'avoir été bloqué des fois entre 12 et 17h pour arriver à des rassemblements, etc. La liste est longue, cela n'a fait que renforcer mon amour pour mon pays et la sélection nationale. Ceci étant dit, je n'ai aucun sentiment malveillant à son encontre, et je tiens à préciser que je n'ai eu aucune discussion avec lui avant ou après la sortie de la liste comme il a pu être dit par certains journalistes. J'ai aussi évité de répondre aux sollicitations d'interviews qui n'apporteront que de la discorde entre nous. Je préfère parler avec mon cœur, à tête reposée et demander de respecter le choix sportif du sélectionneur et que l'on supporte tous nos Etalons pour qu'ils ramènent la coupe à Ouaga, tout en évitant les blessures qui accompagnent les matchs pour enfin dire avec chauvinisme que nous sommes champions. Mes prières, mon cœur et mes pensées vous accompagneront tout au long de cette CAN... et soyez sûrs que je serai au rendez- vous pour la prochaine, c'est écrit. Si Dieu le veut".

*Province du Passoré : le roi de Lablango est décédé

Sa Majesté Naba Kiba, chef du village de Lablango, localité située à quelque 8 km de Yako dans la commune de Gomponsom, est décédé des suites d'une courte maladie dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 janvier 2022 dans le Passoré. Son inhumation est intervenue dans la journée du samedi 8 janvier dernier. Ce triste événement survient au moment où la fête coutumière - Napoussoum- de Sa Majesté Naba Guiguemdé de Yako bat son plein à Yako.

Assises criminelles à Dédougou : 35 dossiers à vider

La section de la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso tient, du 10 au 20 janvier 2022, à Dédougou, sa 1re session de l'année judiciaire 2021/2022. Pour l'occasion, 35 dossiers impliquant 41 accusés seront jugés pour des crimes de sang, des infractions portant atteinte aux biens et aux bonnes mœurs. Les procès qui se tiennent dans la salle d'audience du Tribunal de grande instance de Dédougou sont publics.

Mariage forcé à Dédougou : une élève de 16 ans sauvée in extremis par la gendarmerie

Dans la matinée du 7 janvier, une élève de 16 ans a été sauvée in extremis du mariage forcé par la gendarmerie à Souri, un village situé à 4 km de Dédougou. Selon nos sources, l'intervention des pandores a eu lieu en pleine célébration dudit mariage. L'élève qui semblait consentante est ambassadrice d'une ONG de lutte contre le mariage forcé et les violences basées sur le genre d'un établissement de la place. Elle a été confiée aux responsables de la direction provinciale de l'Action sociale du Mouhoun, qui sont arrivés à la convaincre pour qu'elle reprenne le chemin de l'école.

ENCADRE

Informations sur la situation sécuritaire

- Loroum : des corps sans vie ont été découverts

Le dimanche 9 janvier 2022, deux corps sans vie ont été découverts sur l'axe Salla-Sillia, près de Titao dans le Lorum. La veille, un autre corps sans vie avait été trouvé sur sur l'axe Hargo-Sillia.

- Sanmatenga : encore des civils tués à Ankouna

Le samedi 8 janvier dernier, des individus armés non identifiés ont assassiné des civils à Ankouna, localité située dans la commune de Pensa dans le Sanmatenga, région du Centre-Nord. Des personnes parlent de cinq personnes tuées. En rappel, c'est dans cette même localité que onze personnes avaient été assassinées le 5 janvier 2022.