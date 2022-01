Algérie: Agression de journalistes algériens à Douala - Belmadi espère "que justice sera faite"

Douala (Cameroun) — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a fermement condamné ce lundi l'agression à armes blanches, ayant visé dimanche soir à Douala trois journalistes algériens, dont l'envoyé spécial de l'APS.

" J'ai appris l'incident ce matin très brièvement sans trop d'explications. C'est une très mauvaise nouvelle, le Cameroun est un pays d'accueil, on a été surpris par l'incident. J'espère que c'est plus de peur que de mal, et j'espère aussi que justice sera faite. Mon soutien total aux journalistes", a indiqué Belmadi, lors d'une conférence de presse tenue au stade de Japoma à Douala, à la veille de l'entrée en lice de l'Algérie, mardi face à la Sierra-Leone (14h00).

Un grand élan de solidarité s'est formé autour des trois journalistes, de la part notamment de leurs collègues présents au Cameroun.

La Fédération algérienne (FAF) et la Confédération africaine (CAF), ont condamné, via des communiqués publiés sur leurs sites officiels, cet acte ignoble et barbare, intervenu lors du premier jour de l'ouverture de la 33e édition.