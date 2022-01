Tunisie: Musique | Signature d'une convention de coopération internationale

Une convention de coopération internationale entre le Conservatoire Public de Musique et de Danse de Hammam Lif Ben Arous et l'Institut Supérieur des études musicales " Tchaikovsky " Italie, a été signée mercredi 22 Décembre 2021, et entre en application à partir du 15 Janvier 2022.

Objectifs de cette collaboration sont ; l'Echange de méthodologies artistiques et pédagogiques de l'enseignement musical, l'organisation de projets artistiques en commun (des compétitions, des séminaires, des master class... ) et le réseautage entre les professeurs, les musiciens et les étudiants des deux institutions

Des cours en ligne, à travers la plateforme numérique de " Tchaikovsky ", seront mis à disposition des élèves du conservatoire public de musique et de danse de Hammam Lif dans les spécialités suivantes : fluute, clarinette, trompette, cor, hautbois, accordéon, violoncelle, violon, piano et chant lyrique. Cette formation sera certifiée en Mai 2022.

Ce projet de coopération internationale est réalisé par Pierfrancesco Pullia, Directeur du conservatoire Tchaikovsky

Filippo Arlia, Directeur de l'orchestre philharmonique de Calabre, Roberta Ficara, Responsable de Collaboration Internationale, Achref Bettibi, Directeur du Conservatoire Public de Musique et de Danse Hammam Lif Ben Arous Tunisie

et Ebtihel Balti, Chargée de Projet.

Trois autres grands projets suivront cette coopération à savoir : un festival itinérant de musique classique " Fortissimo " qui débutera au mois de MAI 2022 en Tunisie, suivi du Maroc, de la Bulgarie jusqu'en septembre en Italie.

Une filiale du conservatoire Tchaikovsky qui ouvrira ses portes en Tunisie, en partenariat avec le ministère des affaires culturelles.

Une tournée de 5 concerts en Tunisie pour l'année 2022, sera présentée par un orchestre Tuniso-Italien suite à un partenariat entre l'Orchestre Symphonique les Solistes et l'Orchestre Philharmonique de Calabre, sous la direction des deux maestro Achref Bettibi et Filippo Arlia.