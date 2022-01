Afrique: CAN 2021 / Sierra Leone - John Keister - " Nous n'avons pas peur d'affronter l'Algérie "

A la veille de l'entrée son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des nations face à l'Algérie, la Sierra Leone se montre déterminée. En conférence de presse ce lundi 10 janvier, le sélectionneur John Keister et son vice-capitaine Mohammed Kamara ont évoqué cette opposition face aux Fennecs.

Les Leones Stars vont affronter ce mardi les Fennecs pour le compte de leur première rencontre de groupe. Une opposition importante pour laquelle, les joueurs restent déterminés.

" C'est très important pour nous de représenter la Sierra Leone. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes d'Afrique. Nous revenons dans la compétition après 25 ans d'absence et on se doit d'être compétitif... Notre sentiment ? Nous connaissons la plupart des joueurs algériens et nous sommes déterminés et motivés à les affronter " a confié le vice-capitaine Mohammed Kamara.

Les records sont faits pour être battus

Malgré la pression du choc face au tenant du titre, le sélectionneur John Keister, qui a réussi à éliminer le Bénin de la course pour la compétition, sait qu'il y a un coup à jouer. L'Algérie reste sur une impressionnante série de 34 matchs sans défaites, mais la Sierra Leone, semble ne pas être impressionnée.

" La pression ? Je pense que c'est normal. En tant que coach, on est toujours sous pression. Je connais bien les joueurs et le pays, donc pas de problème autour de l'équipe... Nous avons beaucoup de respect pour l'équipe algérienne qui est l'une des meilleurs équipes d'Afrique, voire du monde. Mais nous n'avons pas peur de l'affronter.

On sait que l'Algérie est sur une série de 34 matchs sans défaite. Mais le football est un jeu et c'est l'équipe qui va se donner le plus le jour du match qui va l'emporter et nous nous sommes préparés à cela. Les records sont faits pour être battus et nous, en tant qu'outsiders sommes là pour montrer de quoi nous sommes capables. Et c'est le plus important " a déclaré John Keister.

L'Algérie et la Sierra Leone s'affrontent ce mardi 11 janvier à 13 H GMT, au Complexe Sportif Japoma de Douala.