Cameroun: Création de l'université de Garoua - La gratitude du Nord

Les forces vives de la région ont adressé leurs remerciements au chef de l'Etat jeudi dernier.

L'éducation n'a pas de couleur politique. C'est le principal enseignement du méga meeting de remerciements au chef de l'Etat suite à la création de l'université de Garoua. Au lendemain de la signature du décret présidentiel matérialisant l'annonce de l'avènement de l'institution universitaire dans le chef-lieu de la région du Nord, les militants du RDPC et ceux des partis politiques qui lui sont alliés à savoir l'Andp, l'Undp et le Fsnc se sont retrouvés jeudi dernier à la place des fêtes de Garoua. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de ce rassemblement très couru et " inédit " selon les observateurs de la vie locale : remercier le Président de la République pour son acte.

A l'initiative de sa majesté Aboubakary Abdoulaye, lamido de Rey-Bouba, premier vice-président du Sénat, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le Nord, les populations et les forces vives de cette région sont sorties massivement témoigner leur gratitude au chef de l'Etat, Paul Biya. Dans la foule joyeuse, massée en face du camp sic Roumdé Adjia, à quelques encablures du stade omnisport, les jeunes étaient représentés en grand nombre.

Beaucoup d'entre eux brandissaient les pancartes sur les lesquelles on pouvait lire : " Merci au Président de la République pour la création de l'université de Garoua. " Ou encore : " L'université de Garoua : une grande opportunité pour la région du Nord ". Le président du Conseil régional du Nord, le lamido de Garoua, les autres lamibés de la région, les membres du gouvernement originaires du Nord, et les ressortissants des régions de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua, entre autres, ont assisté à cette cérémonie d'hommages au chef de l'Etat.

Cela fait donc une soixantaine d'années que les populations du Nord attendaient ça. Elles n'ont pas boudé le plaisir. Dans les prises de parole, les représentants du Rdpc, de l'Andp, de l'Undp, du Fsnc, partis politiques très actifs sur la scène locale ont reconnu ce fait historique. Dans son adresse, l'initiateur de la rencontre, le premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, a chaudement remercié le chef de l'Etat pour cette grande réalisation qui va transformer davantage le visage de la région du Nord et son chef-lieu Garoua qui héberge l'une des poules de la CanTotal Energies 2021.

Une marche de soutien au Président de la République a suivi ce meeting. Une motion de soutien des forces vives du Nord à Paul Biya a été remise au gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i pour transmission à qui de droit. Dans le sillage des cérémonies d'hommage au chef de l'Etat, des prières œcuméniques ont été dites dans les mosquées, églises et temples pour que le Tout-Puissant accorde longévité au Président de la République, paix au Cameroun, un séjour agréable aux hôtes du Cameroun et un bon déroulement de la Can.