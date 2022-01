Cameroun: Création de l'université de Bertoua - La reconnaissance de l'Est

Un meeting de remerciements au chef de l'État a été organisé le 7 janvier dernier à Bertoua.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Bertoua tient son université depuis le 5 janvier 2022. Le chef de l'État, S.E Paul Biya l'a dotée, de surcroît, de quatre facultés et de quatre grandes écoles. Son avènement réjouit la région de l'Est. Le 7 janvier 2022, les populations ont exprimé leur joie et leur gratitude à la faveur d'un meeting populaire qui a mobilisé, à la permanence du RDPC, une foule composite.

En effet, l'appel lancé par Bernard Wongolo, chef de la délégation permanente régionale du Rdpc, a reçu la pleine approbation des siens : ministres, directeurs généraux, parlementaires, élus locaux, dignitaires traditionnels et religieux, opérateurs économiques, étudiants, élèves... ont massivement répondu présents. Ce, en provenance de la Boumba et Ngoko, de la Kadey, du Haut-Nyong et bien sûr du Lom et Djerem.

Ponctué par des kermesses musicales et autres danses folkloriques, ce meeting s'est transformé en une fête régionale au cours de laquelle le chef de l'Etat a reçu une standing-ovation. Les prises de parole organisées par les représentants des différentes composantes sociales, n'ont laissé aucun doute sur la fidélité de l'Est envers le président de la République.

" Merci pour cet important acte, ce cadeau fait à notre région. L'importance de l'université ne peut pas simplement se décliner en quelques mots. Au-delà de l'aspect éducationnel, vous avez les différents effets induits sur le développement local, en matière de commerce, de transport, d'urbanisme et d'autres. C'est un projet structurant qui va très positivement impacter sur la région de l'Est et doter notre région de ressources humaines de grande valeur ", a apprécié Bernard Wongolo.

Le chef de la délégation permanente régionale du Rdpc ajoute que l'Est, plus que par le passé, reste unie, rassemblée autour de S.E Paul Biya pour l'aider à porter la lourde charge de construction nationale. " Nous sommes satisfaits. Pour nous, c'est une très bonne opportunité. Par exemple, grâce à l'école d'agriculture, nous aurons davantage de personnels formés, des producteurs formés. Nous pouvons dire aujourd'hui que le Cameroun est comblé en matière de développement universitaire ", a relevé Martin Paul Mindjos, président de la Chambre d'agriculture, élite de la région.

Les étudiants, par la voix de leur représentant, Miguel Oyombo, y sont allés de leur sensibilité pour apprécier le geste présidentiel. Les jeunes du Rdpc, via Arnaud Salé, proposent que les quatre grandes écoles soient délocalisées dans chacun des quatre départements de l'Est. Le meeting s'est achevé par une marche qui s'est ébranlée de la permanence du parti Rdpc vers les services du gouverneur de l'Est. Une motion de soutien a été remise au gouverneur Grégoire Mvongo, qui a promis faire parvenir à son illustre destinataire.