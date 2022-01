Maroc: Le Manifeste de l'indépendance porteur d'enseignements pouvant constituer la clé pour résoudre nombre d'introversions de l'étape actuelle (Abdelkrim Zerktouni)

Casablanca — Le Manifeste de l'indépendance présenté le 11 janvier 1944 est un événement porteur de plusieurs enseignements pouvant "constituer la clé pour résoudre nombre d'introversions de l'étape actuelle", a affirmé le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, Abdelkrim Zerktouni.

Dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance, M. Zerktouni a souligné que ce qui l'intéresse en premier lieu c'est cet esprit ayant créé les nobles valeurs de libération autour desquelles les Marocains, en dépit de la multiplicité de leurs appartenances et de leurs positions, étaient unis autour des slogans, les constantes et les causes sacrées du Royaume à la tête desquelles figure l'indépendance du Maroc sous le leadership du Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, que Dieu bénisse son âme.

C'est sur ce même esprit que nous comptons aujourd'hui pour renforcer les acquis, consacrer la souveraineté nationale, parachever l'intégrité territoriale et consolider l'immunité du Royaume, a-t-il dit, faisant observer que malgré de grands changements intervenus dans la scène politique marocaine après le départ du colonialisme, les principes du Manifeste du 11 janvier continuent à porter tous les éléments de ferveur et de force pour mobiliser les âmes et les énergies en vue de parachever la marche des pères et les sacrifices des grands pères.

M. Zerktouni a également relevé que ce document porte tous les éléments d'actualité malgré que plusieurs décennies se sont déroulées depuis cet événement et ses répercussions sur la famille de l'action nationale, ajoutant que si le contexte de la présentation du Manifeste de l'indépendance est largement connu, il est certain que ses impacts sur l'action partisane, organisationnelle et d'encadrement persistent à ce jour.

Et de poursuivre que le Manifeste du 11 janvier 1944 a jeté les bases d'un discours de référence qui a marqué l'action du mouvement national dans tous les noyaux de l'action de mobilisation directe, puis au sein des organisations de la résistance armée qui ont considéré le document comme un contrat moral à élaborer pour faire face au discours colonial dominant.

Selon M. Zerktouni, cette évolution a marqué la trajectoire du champ partisan et civil pour contribuer à l'émergence du programme du mouvement national de libération en passant de la demande de réformes à la demande de l'indépendance.

Concernant la commémoration de cet anniversaire en 2022, il a indiqué que la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche a décidé d'organiser une grande célébration de l'événement en coordination avec la Fondation Abou Bakr El Kadiri pour la pensée et la culture en présentant un documentaire intitulé "l'histoire de l'école de la renaissance" réalisé par Othman Balafrej et Oualid Ayoub.

La présentation de ce documentaire à Casablanca, le 11 janvier 2022, exprime notre grande gratitude à la mémoire des énormes sacrifices consentis par de grands hommes. C'est aussi un raccourci d'un long chemin dans les efforts du mouvement national pour la construction de l'homme à travers l'accès à l'éducation et l'enseignement, a enchaîné M. Zerktouni.