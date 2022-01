Congo-Brazzaville: PND 2022-2026 -Six piliers identifiés pour diversifier l'économie congolaise

La ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a présenté le week-end dernier les spécificités du Plan national de développement (PND) exercices 2022-2026 à la Commission plan, aménagement du territoire et infrastructures de l'Assemblée nationale. Ce programme, a-t-elle assuré, repose sur six piliers essentiels qui visent une croissance économique nationale inclusive.

Devant la Commission plan, aménagement du territoire et infrastructures que dirige le député Blaise Ambeto, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a fait savoir que le nouveau PND est conçu selon la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Qualifié de deuxième génération, le PND 2022-2026, a-t-elle soutenu, repose sur six secteurs prioritaires, considérés comme domaines porteurs de croissance et piliers de l'économie congolaise. Une économie doublement frappée par les crises économique et sanitaire.

" La spécificité de ce Plan national de développement, que nous qualifions de deuxième génération, est que toutes les actions sont orientées vers la diversification de notre économie, en la faisant reposer sur six piliers essentiels. Il vise une économie forte, diversifiée et résiliente au profit d'un développement irréversible et inclusive ", a précisé la ministre.

Parmi ces piliers stratégiquement identifiés, le développement de l'agriculture figure en tête des priorités. Il sera, en effet, question pour le gouvernement d'élaborer des mécanismes et stratégies efficientes pour développer une agriculture à grande échelle. Cette action d'envergure permettra en même temps de résoudre sereinement le sempiternel problème de l'emploi des jeunes.

Le gouvernement va aussi, dans le cadre de ce programme quinquennal, mettre un accent particulier sur le développement industriel, en s'appuyant, entre autres, sur la mise en œuvre des zones économiques spéciales, d'autres secteurs phares de croissance et créateurs d'emplois.

Dans le même PND, a renchéri la ministre de l'Economie, l'exécutif mise aussi et surtout sur le développement du tourisme ; de l'économie numérique et la promotion immobilière au Congo. Trois autres secteurs importants pouvant contribuer efficacement à l'amélioration du produit intérieur brut national et au renforcement de la diversification de l'économie.

" Nous pensons que ces six secteurs ciblés sont porteurs de croissance et de la richesse dans notre pays. Les dividendes qui en découleront serviraient à traiter l'immensité des préoccupations sociales, conformément à la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso ", a conclu Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.