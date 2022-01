Congo-Brazzaville: Gouvernance - L'exécutif se penche sur la mise en œuvre du PND 2022-2026

Après avoir organisé deux premiers séminaires avec succès, l'exécutif a tenu, du 5 au 8 janvier derniers à Brazzaville, son troisième atelier consacré à l'opérationnalisation du Programme national de développement (PND) 2022-2026, en vue d'évaluer ses actions et circonscrire les besoins les plus présents de la population et lui donner des solutions idoines.

Présidé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le troisième séminaire gouvernemental a été organisé sur le thème " L'opérationnalisation du PND pour relever les défis sociaux, gage de succès du projet de société du président de la République ". A cet effet, l'exécutif a, une fois de plus, fait le bilan de ses actions et mesurer l'efficacité des mesures qu'il a prises en faveur du bien-être de la population congolaise.

Trois jours durant, les membres du gouvernement ont examiné, en plénière et dans les groupes de travail, les actions à réaliser dans quelques domaines phares qui touchent directement l'intérêt des Congolais. Les échanges ont porté, entre autres, sur la sécurité publique. A cet effet, des réflexions ont été menées sur les stratégies à prendre en compte pour mettre un terme au grand banditisme, notamment le phénomène " bébés noirs " qui sévit toujours dans les grandes agglomérations.

Une réflexion approfondie a été aussi menée sur la problématique du chômage endémique des jeunes, dans le but de trouver une solution durable à cette question majeure, souvent source de toutes sortes de maux qui minent la société congolaise.

De façon responsable, le gouvernement a aussi examiné la question de la vie chère liée au panier de la ménagère, de l'offre de l'éducation et de la santé. Secteurs majeurs et essentiels pour lesquels les Congolais éprouvent d'énormes difficultés.

Anatole Collinet Makosso et son équipe ont débattu aussi du manque d'eau potable et du déficit en énergie, deux secteurs sociaux stratégiques de base dont les services quotidiens frustrent les Congolais et alimentent les débats dans l'opinion. Etant en période de crise sanitaire due à la covid-19, les membres du gouvernement ont aussi porté leur regard particulier sur la riposte à cette pandémie pour freiner son évolution. Ainsi, le chef du gouvernement a misé sur la vaccination, l'unique moyen officiel pour mettre un terme à la covid-19.

Ayant circonscrit les maux auxquels les Congolais sont confrontés, le gouvernement dit étudier les mécanismes appropriés afin d'élaborer des solutions idoines et proportionnelles.

" La participation effective des membres du gouvernement et le niveau de leurs contributions dans les travaux en groupe traduisent l'intérêt que revêt pour eux le travail d'équipe. Ce qui renvoie au peuple l'image d'un gouvernement déterminé à bien circonscrire les défis sociaux et à y apporter des solutions idoines, novatrices, efficaces et efficientes. Je voudrais donc me réjouir avec vous des apports de chacun de nous ", a souligné le Premier ministre, Anatole Makosso, à la clôture du séminaire.