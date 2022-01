Congo-Brazzaville: Humour - " Bonana 2022 " captive le public brazzavillois

Après l'édition manquée l'an dernier en raison de la pandémie à coronavirus, le rendez-vous humoristique congolais de chaque début d'année, "Bonana", a vécu son retour le 8 janvier, à l'Institut français du Congo (IFC), avec un public fasciné par le talent de ses artistes et riant à gorge déployée dans une ambiance bon enfant.

Respectant les mesures barrières contre la covid-19, l'IFC n'a pas pu accueillir tous les Brazzavillois ayant fait le déplacement pour assister au rendez-vous " Bonana ", devenu une référence du stand-up au Congo et au-delà des frontières. Organisé par le Brazza comedy show depuis 2015, le spectacle d'humour Bonana se veut une belle manière de débuter l'année dans la joie et la bonne humeur. Pour Junior de Mat, initiateur de cet événement, " c'est formidable de transmettre la bonne humeur, au regard de toutes ces atrocités (guerre, pandémie, pollution...) commises dans le monde. Merci à l'IFC qui a permis au public de savourer gratuitement ce cocktail humoristique servi par nos talentueux artistes ".

A l'occasion de "Bonana 2022", présenté par Junior de Mat et la pépite de l'humour congolais Malika, 8 ans, le public a baigné dans une mare de fous rires pendant près d'1h 30. Le premier show offert au public a été celui de Daly Cardinal qui a ironisé sur la promotion des boissons coïncidant avec la campagne de vaccination sur la covid-19. Il a également surfé sur les péripéties de 2021 au Congo en matière d'amour, d'argent, d'eau et d'électricité.

S'en sont suivis, tour à tour, Pétros le métis noir ironisant sur son teint noir foncé et le rapport d'intimité lors d'un deuil ; Koufich le Chinois et ses expressions hors du commun quant à son physique ; Monsieur l'honorable qui a plaidé pour le bon usage des documents papiers comme les cahiers scolaires ou les journaux au risque que cela nous porte préjudice ; Franche Béni avec son sketch sur les avantages et les inconvénients de l'avènement de la covid-19 au Congo. Outre Pétros, la ville océane était également représentée par le talent de Kodal qui a partagé avec le public la nécessité de ne pas prendre l'alcool pour de l'eau au péril de se retrouver ivre, ainsi que les relations chiens-humains en Afrique qui diffèrent de celles en Europe.

En guest star, "Bonana 2022" a connu la présence de l'artiste ivoirien, Filsunik, avec ses sketchs délirants qui n'ont point laissé les spectateurs insensibles. Son duo avec l'artiste Roblin Président, imitant respectivement l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, a été chaleureusement applaudi par la foule. " Je suis très heureux d'être là ce soir. C'est mon premier voyage de 2022 et c'est le Congo-Brazzaville qui me l'a offert. Aussi, j'ai beaucoup admiré l'ambiance avec le public qui a été très chaleureux. J'espère y revenir encore pour un tel show ", a confié Filsunik, au terme du spectacle.

L'autre belle surprise de cette soirée "Bonana 2022" a été le passage de Marie Miracle, une jeune humoriste qui rejoint désormais l'équipe de Brazza comedy show. " Le talent ne ment pas. Malika et Marie Miracle sont juste incroyables. J'étais en larmes tellement que je riais. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et quant aux autres, ils étaient juste waouh !!! Bravo à Brazza comedy show ", s'est réjoui Gunnel Mankessi.