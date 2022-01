Congo-Brazzaville: Humour - " Coco et Rico " désormais disponible en DVD

Sorti en décembre dernier, le support de la saison 1 de la série "Coco et Rico", intitulé " Budget du foyer ", est disponible actuellement à la bibliothèque de Sueco. " Coco et Rico " (incarnés par les artistes comédiens et humoristes Bruno Tsamba et Amour Zoungani), le couple fou amoureux mais souvent en désaccord, c'est le rire assuré du début jusqu'à la fin.

Spectacle de théâtre au départ, puis web série, " Coco et Rico ", conçu, écrit et mis en scène par Bruno Tsamba, s'invite cette fois chez le public à travers un DVD. La covid 19 ne permettant plus souvent aux artistes de monter sur scène, Bruno Tsamba a pensé réaliser leur projet datant de 2019 de mettre le spectacle sur support vidéo en forme d'une série de dix épisodes de sketches bouclés, de dix à quinze minutes, traitant chacun d'un thème bien précis.

Cette première saison de "Coco et Rico", intitulé "Budget du foyer", est une auto production. Les moyens de bord étant insuffisants, le projet n'a pu être réalisé totalement. " A chaque fois que nous jouons "Coco et Rico", le public nous demande le support vidéo. C'est pourquoi nous avons réalisé ce DVD. Nous avons fait avec le peu de moyens dont nous disposions, d'où le nombre très limité de supports produits et qui sont vendus à un prix promotionnel. Nous avons besoin d'un soutien des mécènes et des sociétés de la place ", a indiqué Bruno Tsamba.

Mais qui sont Coco et Rico? C'est, en effet, un couple amoureux souvent en désaccord. Coco, la femme (rôle merveilleusement joué par la comédienne Amour Zoungani), est douce et tendre mais bouillante et sévère vis-à-vis de son conjoint, Rico (incarné par le talentueux Bruno Tsamba) un véritable déconneur.

Devant les situations souvent créées par ce dernier, qui n'arrive pas, par ailleurs, à l'épouser après 20 ans de vie commune, Coco s'irrite et s'en suivent les engueulades. Cette série, c'est du rire à gogo et non-stop avec deux artistes comédiens et humoristes talentueux bien connus de la ville océane, complètement plongés dans leurs personnages qu'ils incarnent avec brio.

On reconnaît en Coco, cette femme à la fois fougueuse, impulsive mais très aimante et qui ne se laisse pas faire. Et en Rico, cet homme flatteur et menteur qui pense qu'il peut tout résoudre avec les mots. Deux personnages opposés mais qui pourtant s'aiment et ont décidé de vivre ensemble, malgré leurs divergences.

A travers "Coco et Rico", Bruno Tsamba évoque, sur fond d'humour, les réalités congolaises sur le mariage, les problèmes récurrents dans les foyers congolais. Il aborde plusieurs thèmes, entre autres, la jalousie, la dot, le sexe, l'argent, la polygamie et le manque de confiance. Des sujets qui constituent souvent la pomme de discorde dans les foyers congolais.

"Coco et Rico", ce sont des scènes de ménage qui n'en finissent pas mais destinées à attirer l'attention des Congolais en général, et des couples, en particulier, sur l'importance du respect mutuel et du sens des responsabilités pour contribuer à la réussite d'un mariage.

Cela, sans toujours vouloir que tout le bien vienne seulement de l'autre mais se dire que c'est une complémentarité, chacun doit mettre ou donner du sien pour un épanouissement réciproque et pour l'harmonie dans le foyer. Bruno Tsamba, qui entend rendre disponible le DVD dans les librairies de la place, conseille : "Malgré les situations qu'on vit, il faut éviter le divorce, préserver le mariage et l'unité et chercher toujours à trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre".