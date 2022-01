Afrique Australe: 42e réunion de la SADC - Félix Tshisekedi attendu ce mardi au Malawi

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, est attendu le 11 janvier à Lilongwe, capitale de la République de Malawi, pour participer à la quarante-deuxième réunion du sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Du11 au 12 janvier, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la SADC seront à Lilongwe pour réfléchir sur les enjeux politiques et sécuritaires liés à la sous-région. Les signes visibles qui jonchent les artères de la capitale malawite constituent une preuve qu'un grand événement va bientôt avoir lieu. Dirigé par Dr Lazarus Carthy Chakwera, président du Malawi et président en exercice de la SADC, ce sommet va traiter plusieurs sujets, notamment l'évaluation des progrès et mandat de la mission de la SADC au Mozambique " Samim " déployée en vue d'aider ce pays d'Afrique australe à lutter contre le terrorisme et les actes extrêmes de violences. Ce forum va également se focaliser sur les questions centrales de soutien au fonctionnement efficace des objectifs de la mission de la SADC au Mozambique, dans le but de restaurer la paix et la stabilité dans ce pays, précisément dans la province du Cabo Delgado.

En sa qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo prendra également part à cette grande rencontre de l'Afrique australe. Peu avant le sommet proprement dit du 12 janvier regroupant les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la SADC, il va se tenir, le 11 janvier, la réunion extraordinaire de la Troïka convoquée par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et président en exercice de l'organe politique de la SADC, ayant en outre comme attribution la défense et la coopération en matière de sécurité.

Cette réunion va concerner trois pays membres de la SADC, en l'occurrence le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud. Composée de seize pays d'Afrique australe membres dont la République démocratique du Congo, la SADC est une organisation intergouvernementale ayant pour objectif de faire progresser l'intégration socio-économique ainsi que la coopération politique et sécuritaire entre les pays membres.

Le précédent sommet de la SADC a eu lieu le 17 août 2021, toujours au Malawi. Signalons que la République démocratique du Congo prendra la présidence tournante de cette organisation au mois d'août de l'année en cours. Et Kinshasa accueillira le sommet prévu le même mois.