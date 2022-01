Afrique: CAN 2022 - Le Gabon mène 1-0 face aux Comores

Les Comores disputent ce lundi 10 janvier 2022 à Yaoundé le tout premier match de phase finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) de leur histoire. Les Comoriens défient le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang dans le groupe C de la CAN 2022. Une rencontre à suivre en direct sur rfi.fr. Coup d'envoi à 19h TU (20h heures du Cameroun et en France).

C'est un jour historique pour le football comorien ! Ce lundi 10 janvier 2022, les Cœlacanthes disputent leur tout premier match en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Face aux Comores, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, dans le groupe C de cette CAN 2022. Les Gabonais, eux, sont revanchards après une série de déconvenues et leur absence à la CAN 2019.

