Cote d'Ivoire: Transport - 60 véhicules made in Côte d'Ivoire, "Daily Ivoire" disponible

La Côte d'Ivoire a lancé, ce lundi 10 janvier 2022, ses 60 premiers véhicules made in Côte d'Ivoire. Ainsi, le pays possède une chaîne d'assemblage de type minibus. Située à Sotra Industrie dans ses ateliers d'Abidjan-Koumassi, cette première unité d'assemblage va commercialiser des véhicules minibus made in Côte d'Ivoire dans la sous-région. C'est le résultat d'une collaboration entre la Sotra et Iveco (40% de part de la Sotra) avec une capacité de production annuelle de 1000 véhicules de 26 places, configurables en ambulances, camionnettes frigorifiques, utilitaires de transport de matériels et de marchandises diverses. Les véhicules coûteront 30% moins chers que ceux importés. 500 emplois directs ont été créés.

Le Premier ministre, Patrick Achi, a indiqué que la Côte d'Ivoire veut continuer à l'avenir à voir grand. À l'en croire, cette usine permettra de combler les besoins du pays en matière de transport.

" C'est bien plus une unité que nous inaugurons. C'est le symbole d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous travaillerons pour la construction des zones industrielles dans plusieurs régions majeures du pays ", a-t-il dit. Mentionnant que cette unité consacre la montée du made in Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est réjoui du fait que la Côte d'Ivoire est devenue un constructeur automobile et a pour code de construction, AJ9.

" La réalisation de ce projet met en avant les efforts de modernisation du secteur des transports entrepris par le Président de la République, Alassane Ouattara. Ce projet démontre que la Côte d'Ivoire est de retour. Il montre notre engagement à faire en sorte que le secteur des transports assure une sécurité et un confort à tous les usagers et soit un secteur propre, moderne et porteur d'emplois innovants pour les jeunes ", a déclaré le ministre des Transports. Ajoutant que le carnet de commandes de cette unité est rempli jusqu'en 2024, rien que pour les véhicules de transport. Il a cependant déclaré que cette année, une seconde chaîne de montage verra le jour, suivie de la construction d'une zone industrielle à San Pedro.

Le lancement et la présentation de cette chaîne d'assemblage et du véhicule produit ouvrent un être nouveau dans l'industrie automobile en Côte d'Ivoire, mais aussi pour les usagers des transports en commun.

Le pays qui a enregistré, grâce aux réformes hardies entreprises par le gouvernement depuis 2017 dans le secteur des transports, une croissance historique de 57% de vente de véhicules neufs en 2021, se prépare à accueillir d'autres constructeurs.

Film de présentation d'une usine d'assemblage de minicar en Côte d'Ivoire" />