Ethiopie: Libéré de prison, l'opposant Eskinder Nega se dit ouvert au débat inclusif national

En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a libéré 37 opposants politiques. Parmi les prisonniers amnistiés, l'ancien journaliste et opposant Eskinder Nega, classé plutôt proche des nationalistes Amharas, la seconde province du pays.

Sorti de prison vendredi soir, Eskinder Nega était déjà présent ce lundi matin dans les locaux de son parti politique Balderas. " C'est la dixième fois que je suis mis en prison. En tout, j'y ai passé plus de 11 ans et demi ", rappelle-t-il. Ancien blogueur devenu homme politique, il se dit impatient de reprendre son combat : " Je suis soulagé d'être sorti de prison et je tiens de nouveau à participer à la vie politique de mon pays. "

Il commencera par la proposition du gouvernement d'organiser un débat inclusif national, censé répondre à la crise politique en Éthiopie. Eskinder Nega se montre toutefois prudent. " L'Éthiopie a besoin d'une conférence nationale. Si une initiative est lancée, on doit lui donner une chance. Nous devons faire partie du processus et voir ce qu'il advient. Un miracle est toujours possible. Je crois aux miracles. "

Cette conférence nationale a été reçue avec scepticisme de la part d'autres partis d'opposition. Eskinder Nega lui-même aimerait que soit abordée la question du résultat des dernières élections qui ont été manipulées, selon lui.