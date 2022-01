Afrique: CAN 2022 - L'Algérie veut affirmer ses ambitions d'entrée face à la Sierra Leone

Championne d'Afrique en titre, forte d'une série de 34 matches sans défaite, l'Algérie, débute la CAN 2022 face à la Sierra Leone mardi 11 janvier à Douala (13 GMT). Les Fennecs, en quête d'un deuxième sacre consécutif, n'ont pas le droit à l'erreur devant un adversaire au modeste pedigree.

En 2019, à l'entame de la Coupe d'Afrique, Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, avait d'entrée affirmé son ambition de remporter la CAN. Il avait assumé derrière avec un sacre en Égypte. Ce n'est donc pas pour cette édition camerounaise que le technicien des Fennecs va se cacher : " l'objectif c'est un deuxième sacre consécutif ", a-t-il lâché lundi 10 Janvier en conférence de presse.

C'est sans doute la première fois que toute l'Algérie, de l'équipe nationale aux supporters, en passant par les médias, affiche un optimisme collectif, légitime. L'équipe des Fennecs est championne d'Afrique en titre, elle reste sur 34 matches sans défaite, elle a conservé le noyau dur des vainqueurs de 2019, et s'est renforcée avec quelques belles promesses comme Zerrouki Ramiz, milieu défensif (Twente, Pays-Bas) ou Mohamed Tougay défenseur central (Espérance de Tunis).

Qu'est ce qui pourrait donc faire gripper la machine algérienne ? Pas même le Covid, pour l'instant, car contrairement à la plupart des équipes du tournoi, les Fennecs ne comptaient aucun cas ce lundi. Seul l'arrière gauche Ramy Benseibaini est encore incertain pour la rencontre de mardi.

" Il faudra faire attention... "

Escortés par toutes ces certitudes, Djamel Belmadi et ses protégés veulent montrer face à la Sierra Leone leur " envie et ambition " comme le dit le capitaine Riyad Mahrez.

Le Leone Star apparaît comme une équipe idéale pour une entrée en compétition avant le gros plat de résistance nommée Côte d'Ivoire pour la deuxième journée du groupe E. Les Sierra-Leonais ont réussi l'exploit d'écarter le Bénin dans la course à la CAN 2022 et surtout d'avoir tenu en échec deux fois le Nigeria (4-4 ;0-0) en éliminatoires de la CAN.

Une ligne sur leur CV qui incite Belmadi à prudence, sinon à la méfiance, devant une sélection absente de la CAN depuis 1996. " Il faudra faire attention, ce n'est pas donné à tout le monde de tenir en échec deux fois le Nigeria. Nous sommes avertis. On ne prendra pas le match à la légère. " D'autant que, l'Algérie a souvent manqué ses débuts de tournoi, comme l'a souligné, le sélectionneur des Fennecs. Mais en 2019, les Algériens avaient battu le Kenya (2-0) en ouverture avant d'enchaîner un succès convaincant devant le Sénégal (0-1). La suite, on la connaît...