Congo-Brazzaville: Crise dans les fédérations sportives - Les cas de la Fécojuself, de la Fécocy et de la FCA à l'étude

Le bureau exécutif du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) et la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (Ccas) ont tenu une séance de travail relative aux litiges au sein des fédérations sportives de jujitsu, d'athlétisme et de cyclisme.

Les deux parties se sont retrouvées pour envisager ensemble comment apporter des solutions exactes et définitives aux cas de crise ayant cours dans certaines fédérations sportives, afin que tout aille désormais dans le bon sens.

Pour le compte de la Fédération congolaise de jujitsu et self défense (Fécojuself), le président de la Ccas, Michel Kaboul-Mahouta, a indiqué qu'il revient au Cnosc de saisir par écrit la Ccas avec tous les éléments en sa possession afin que celle-ci émette le point de vue juridique en appréciant le moment venu et en délibérant.

Du côté de la Fédération congolaise d'athlétisme (FCA), le Cnosc a confirmé qu'il y a eu conciliation entre les parties en conflit. Selon Snosc actualité, les membres du bureau fédéral ont donc pensé laver le linge sale en famille en accordant leurs violons pour repartir désormais sur de nouvelles bases.

A propos du cyclisme, la Ccas a dit avoir reçu une demande de renvoi du délibéré pour une nouvelle instruction du dossier relatif au contentieux entre André Tchikaya Loemba, malheureux candidat à l'élection, et Rufin Arsène Bakouetana, président élu. L'audience prévue au départ le 8 janvier aura finalement lieu à une date ultérieure.