Afrique: CAN 2022 - Le Sénégal s'en remet à Mané pour battre chichement le Zimbabwe (groupe B)

Longtemps mis en difficultés par le jeu direct du Zimbabwe, le Sénégal a pris les 3 points dans les ultimes secondes grâce à un penalty de Sadio Mané

Privé de plusieurs joueurs, positifs au Covid-19, dont les gardiens Mendy et Gomis, et aussi Kalidou Koulibaly et Diedhiou, le Sénégal d'Aliou Cissé a longtemps tremblé face au Zimbabwe.

Après une première occasion franche de Sadio Mané à la 25e, le premier tir cadré du match, les Brave Warriors se sont réveillés et ont gêné les Lions dans la construction de son jeu. Sous le soleil de Bafoussam, Gana Gueye, servi par Mané, manque l'occasion la plus franche de cette première période peu prolifique en actions chaudes.

Avec son jeu sobre et direct, le Zimbabwe va pousser un Sénégal approximatif dans ses retranchements. Et il aura fallu attendre la 90e+4 pour que les vice-champions d'Afrique trouvent enfin la faille.

Alors que Pape Gueye tente un tir puissant et cadré à l'entrée de la surface, Kelvin Madzongwe se jette et contre le cuir de la main. L'arbitre siffle un penalty que convertit Sadio Mané avec sang-froid. Rappelons que le Red de Liverpool avait manqué deux tentatives en 2019 (contre le Kenya et l'Ouganda).

Cette courte victoire suffira au bonheur immédiat des Lions et de leurs suiveurs. Mais il faudra élever le niveau pour battre, vendredi 14, le Syli national de Guinée.