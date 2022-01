Congo-Kinshasa: Vie des clubs - Vidiye Tshimanga démissionne de la tête du DCMP

Le président du comité de direction démissionnaire du Daring club motema pembe (DCMP), Vidiye Tshimanga Tshipanda, va expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la saison.

Vidiye Tshimanga a déposé sa démission, le 31 décembre 2021, au Conseil d'administration du DCMP, après l'altercation survenue au cours d'une réunion du club au point de gifler quelqu'un. Dirigeant sportif mais également conseiller à la présidence de la République, il s'est du reste excusé en ces termes sur ce scandale : " Je réitère ici mon sentiment d'humiliation et de regret profond pour ce spectacle indigne. L'homme est faillible et je ne déroge pas à cette règle, mais je me dois de vous présenter à toutes et à tous, mes plus sincères excuses ".

Par la suite, il a présenté sa démission au Conseil d'administration du club, prise en compte au cours d'une réunion des administrateurs le 7 janvier et présidée par le fondateur et président de cet organe, Jonas Mukamba. Toutefois, Vidye a été prié de gérer les affaires courantes jusqu'à la fin de la saison.

La déclaration du Conseil, lue par le co-fondateur Denis Tabiana, est éloquente quant au soutien à Vidiye Tshimanga : " En date du 30 décembre 2021, le fondateur et président du Conseil d'administration du DCMP/K, papa Jonas Mukamba, a initié une rencontre entre le Conseil d'administration et les dignitaires du DCMP/K dans le but de raffermir leurs liens et de tout mettre en œuvre, pour que les objectifs du club tels que définis dans les statuts et le règlement intérieur, soient atteints. Cette initiative louable tombait bien à propos, car, nous nous trouvions à l'aube de l'an 2022. A l'issue de la réunion, un groupe des supporters s'est infiltré dans la salle, que le Conseil d'administration déplore ".

Le communiqué du Conseil d'administration ajoute : " Les renseignements fournis au Conseil d'administration font état d'un groupe de supporters manipulé qui s'est attaqué physiquement au président du Comité de direction du DCMP/K, Vidiye Tshimanga, en vue de ternir son image de marque ainsi que sa position politique. En raison de ces faits, le Conseil d'administration soutient les enquêtes déjà entamées dans le but d'identifier les instigateurs de cette action et de les déférer devant les cours et tribunaux. Le Conseil d'administration déplore, par ailleurs, la relaxe des présumés auteurs de l'incident, appréhendés par la justice. Le Conseil d'administration en appelle à l'unité et à la ferveur de tous les Imaniens afin que le DCMP/K aille de l'avant, car le Daring uni est imbattable ".

Au cours de cette réunion, le secrétaire général du club, José Mandjeku, a aussi déposé sa démission. " Je viens de donner ma démission séance tenante pour propos insensé, mensonge et imputation dommageables à mon endroit ", a-t-il indiqué. Mais les administrateurs n'en ont pas pris acte, préférant plutôt persuader José Mandjeku de revenir sur sa décision.