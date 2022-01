Ghana/Maroc: CAN 2021 - Sofiane Boufal offre la victoire au Maroc face au Ghana

Le Maroc a battu le Ghana sur la plus petite des marques (1-0) pour le compte de la première journée dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021). Le but de Sofiane Boufal a suffi au bonheur des siens.

La rencontre a été engagée, mais au final, ce sont les Marocains qui sortent vainqueurs. Après une première période intense, mais pauvre en occasions dangereuses, les deux sélections sont revenues des vestiaires avec de meilleures intentions.

Face à la pression des Black Stars, les Lions de l'Atlas répondent par la rapidité. 83e minute, sur la droite de la surface ghanéenne, Aboukhal se défait d'un premier adversaire avant que Partey ne dévie le ballon dans la course de Sofiane Boufal. L'Angevin croise une frappe du droit en pivot qui trompe Wollacott !

Le but de Sofiane Boufal pour le Maroc 🇲🇦

Menés, les Black Stars vont courir derrière le but égalisateur, en vain. Le Maroc arrache sa première victoire dans cette CAN. Une victoire qui peut s'avérer précieuse dans la course pour les deux places qualificatives du groupe.

Dans le même groupe, les Comores et du Gabon ont rendez-vous à 19H GMT.