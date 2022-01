Madagascar: Automobile Club de Madagascar - Mahajanga pleure Gérard Andrianoely

La commune urbaine de Mahajanga est, elle aussi, très affectée par la disparition de Gérard Andrianoely, président d'Automobile Club de Madagascar, dimanche.

Son association caritative a œuvré depuis deux années à Mahajanga, en particulier en 2020, pour améliorer le trafic et la sécurité routière. Elle a aussi renouvelé des panneaux de signalisation dans la ville de Mahajanga notamment à Manjarisoa et à Aranta.

Pour marquer le début de cette coopération, les premiers travaux avaient été effectués devant les écoles publiques, telles l'EPP Fiofio, en octobre 2020. Les lignes de démarcation et les marquages au sol ont été rafraichis, entre autres, devant le lycée Philibert Tsiranana et devant les collèges Saint Gabriel et Charles Rennel. L'Automobile Club de Madagascar est une organisation caritative qui a une pelle et un fer à repasser. Et en juin dernier, le président de l'ACM et son équipe étaient encore venus pour remettre des panneaux supplémentaires et des lignes de marquage au sol avaient été repeints.