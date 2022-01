Maroc: Al Haouz - Plus de 900 bénéficiaires d'une campagne médicale multidisciplinaire à l'Oukaimeden

Al Haouz — Plus de 900 personnes issues de la commune de l'Oukaimeden (province d'Al Haouz) et des douars avoisinants ont bénéficié, les 08 et 09 janvier courant, d'une campagne médicale multidisciplinaire.

Organisée par l'Association Développement et Citoyenneté en partenariat avec l'association Majd pour les œuvres sociales de l'Oukaimeden, et en coordination avec les autorités locales et la Délégation provinciale de la santé, cette initiative solidaire s'inscrit dans le cadre des efforts visant à atténuer les répercussions négatives de la pandémie de la Covid-19 ainsi que de la vague de froid que connait cette région en cette période de l'année.

Un communiqué de cette association a indiqué que cette campagne médicale a été supervisée par un staff médical composé de plus de 20 médecins dans les spécialités de la dermatologie, la gastro-entérologie, la gynécologie et obstétrique, l'infectiologie, l'ophtalmologie, la pédiatrie, la pneumologie, l'orthopédie et rhumatologie, l'urologie, l'échographie et la médecine dentaire.

En plus des consultations médicales, la population a aussi bénéficié d'opérations de distribution à titre gracieux de médicaments ainsi que de couvertures et des lots de vêtements d'hiver.

Des activités artistiques et culturelles variées ont été organisées au profit des enfants issus de cette commune, en plus d'une campagne de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire et d'une opération de distribution de brosses et dentifrices.