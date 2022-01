Cote d'Ivoire: Relance du Tourisme/Formation des membres du Repthoci - La Spdc exprime son soutien

Dans le cadre de la relance de ses activités et du renforcement de la mobilisation de ses partenaires, une délégation du Réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire (Repthoci), conduite par son président national, Serge Amany, journaliste professionnel au quotidien " Le Nouveau Réveil ", au nom de la directrice générale Mme Maférima Diarrassouba, a échangé avec M. Camille Kouassi, inspecteur-consultant à la Société des palaces de Cocody (Spdc). Une institution sous tutelle du ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire. C'était le mercredi 5 janvier 2022, à Ivoire Golf club.

Le président Serge Amany avait à ses côtés Renaud Djatchi, secrétaire général. " Je salue avec la plus grande joie votre projet de séminaire de renforcement des capacités. Moi-même, c'est ma formation de base. J'ai fait un diplôme en management du tourisme et de l'hôtellerie ", a indiqué M. Camille Kouassi.

En véritable expert du métier du Tourisme avec 38 ans d'expérience, il s'est réjoui de la volonté du Repthoci de mettre l'accent sur la formation de ses membres, avant d'aller sur le terrain pour découvrir et faire connaître les potentialités et atouts touristiques existants.

Camille Kouassi a souligné l'importance et l'urgence de la maîtrise de l'environnement et les différentes thermologies et thématiques exactes et homologuées au niveau national et international. " Je suis prêt à vous appuyer à mon humble niveau sur cette question de la formation si je suis disponible ", a-t-il conclu sur la question. Mais avant, le président Serge Amany a fait une présentation succincte du Repthoci et a levé un coin de voile sur les activités de ce réseau.

Notamment, l'espace d'échanges et de débats " Le Café du tourisme " et la nuit du tourisme qui va décerner " les Awards du tourisme ", visant à célébrer les plus méritants de l'administration du tourisme, les meilleurs acteurs et employés du secteur, et les meilleures productions journalistiques sur le tourisme, dont la première édition est prévue début décembre 2022.

