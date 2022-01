Afrique: Les stats sur le match Maroc - Ghana

Les géants du Maroc et du Ghana lèvent ce lundi le rideau du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Fiche technique

Date : 10 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé

Groupe : C

Match : Maroc contre Ghana

Voici ce qu'il faut savoir sur le match

● Le Maroc et le Ghana se sont déjà affrontés à 3 reprises en Coupe d'Afrique des Nations, à chaque fois en phase de groupes avec une victoire de chaque côté et un match nul, pour seulement 3 buts inscrits au total.

● Le Maroc participe à sa 18e Coupe d'Afrique des Nations, son seul titre remontant à 1976 et sa seconde et dernière finale en 2004 (défaite 2-1 face à la Tunisie, pays hôte). Les Lions de l'Atlas n'ont plus dépassé le stade des quarts de finale depuis cette fameuse édition 2004.

● Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 6 matches de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le plus faible total des 24 sélections engagées dans la compétition.

● Le Ghana participe à sa 23e Coupe d'Afrique des Nations, seuls l'Égypte (25) et la Côte d'Ivoire (24) font mieux. Les Black Stars ont remporté l'épreuve lors de 4 de leurs 7 premières participations (1963, 1965, 1978 et 1982), mais n'ont plus soulevé le trophée lors de chacune de leurs 15 dernières. Ils ont néanmoins atteint les demi-finales lors de 6 de leurs 7 dernières tentatives, plus que toute autre sélection sur la période.

● Le Ghana va disputer le 100e match de Coupe d'Afrique des Nations de son histoire contre le Maroc, devenant la seconde sélection à atteindre cette barre après l'Égypte.

● Depuis 2008, la star du Ghana André Ayew totalise plus de minutes (2 474) que tout autre joueur en Coupe d'Afrique des Nations, étant le meilleur buteur de sa sélection dans le tournoi (9 buts) et marquant au moins un but lors de chacune de ses 5 dernières participations à la compétition.