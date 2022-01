Algérie: Le " groupe Kadi ", des supporters devenus une famille

Une quinzaine de supporters algériens forme le " groupe " Kadi, né d'une rencontre entre passionnés suiveurs des Fennecs. Aujourd'hui, leurs relations vont au-delà du foot et ils sont à Douala pour pousser une nouvelle fois l'Algérie dans sa conquête d'un deuxième titre consécutif.

Soudan, le 18 novembre 2009. La tension est à son paroxysme lors du match d'appui entre l'Algérie et l'Egypte comptant pour une qualification à la Coupe du monde 2010. Les supporters des Fennecs qui ont connu l'enfer au Caire lors du match retour (2-0) après la victoire des Verts à l'aller (3-1), sont à Omdurman pour faire bloc derrière leur équipe. Leur prière est entendue: l'Algérie s'impose (1-0) face aux doubles champions d'Afrique en titre et se qualifie pour son troisième mondial.

Cette rencontre restera un des plus beaux souvenirs pour les milliers de supporters algériens, et pour une quinzaine d'entre eux, le point de départ d'une belle aventure entre passionnés des Verts. Le groupe Kadi allait naître, porté par Kadi Ouadi. " Ce n'est pas un groupe de supporters ou une association officielle. J'ai rencontré la plupart des membres au Soudan, on a gardé contact et depuis, on vit notre passion ensemble ". L'Algérois de 53 ans parle en montrant fièrement les deux étoiles sur son survêtement blanc de l'équipe algérienne et brandissant une réplique du trophée de la CAN.

Depuis le Soudan, la bande des 15 a participé, en partie ou au complet, à 7 CAN et à une Coupe du monde (2014). L'organisateur, le grand frère, reste Kadi qui rassemble ses amis venus des quatre coins d'Algérie, mais aussi de la France.

" Quand j'ai perdu ma mère, ils étaient tous là "

Abbass est originaire de Aïn Temouchent dans l'Ouest algérien. " J'ai 33 ans, j'étais au Soudan lors du fameux match et depuis j'ai gardé des liens avec Kadi et tous les autres. Nous sommes unis par la passion du foot, mais nous avons tous des familles, des métiers ". Dans le groupe, les profils sont divers en effet : ingénieur, grossiste, entrepreneur, commerçant, DJ, etc.

Aujourd'hui, les liens sont tellement solides dans le groupe que le foot n'est plus désormais le seul prétexte pour les rencontres. " Quand il y a un mariage ou un enterrement, tout le monde se mobilise. Quand, j'ai perdu ma mère il y a 8 mois et ils étaient tous là ", confirme Kadi.

Tous affichent la solidarité, et personne n'est laissé sur le bord de la route lors des " virées " en Coupe d'Afrique. Cette année, le prix du billet Alger-Douala, via Paris, leur a coûté 1 600 euros en attendant les autres frais pour tenir pendant au moins un mois. Car, tous espèrent être encore là au soir de la finale pour voir " l'Algérie soulever la Coupe encore ". " " Nous avons confiance en (Djamel) Belmadi, il a réussi ce qu'aucun autre entraîneur n'avait fait avant lui. La sélection est disciplinée et les joueurs savent vraiment ce que c'est de jouer pour l'Algérie. Nous sommes optimistes, nous allons remporter la CAN une nouvelle fois ".

En attendant, le groupe Kadi a rendez-vous ce mardi pour encourager les Fennecs à battre la Sierra Leone (13h GMT).