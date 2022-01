Afrique: CAN 2021 - Le Gabon bat les Comores et entame bien la compétition

Bonne nouvelle pour le Gabon qui entame bien la CAN 2021. Opposés ce lundi soir aux Comores dans le deuxième match du groupe C, les Panthères l'ont emporté 1-0.

Aaron Boupendza a été l'unique buteur de cette rencontre a été l'œuvre d'Aaron Boupendza. A l'issue d'un service royal de Jim Alevina, l'attaquant d'Al Arabi AC catapulte le ballon d'une frappe croisée dans la lucarne d'Ali Ahamada à la 16è minute.

Un but important pour les Gabonais puisque plus rien ne sera marqué en deuxième mi-temps. Patrice Neveu et ses hommes prennent donc leurs premiers points de la CAN 2021 et affronteront vendredi prochain le Ghana, défait un peu plus tôt par le Maroc.