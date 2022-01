Congo-Kinshasa: Ajournement du procès intenté par la Ferme Espoir contre l'ONG Justicia

En République démocratique du Congo (RDC), s'est ouvert, ce lundi 10 janvier, au tribunal de paix de Lubumbashi, le procès du directeur de " Justicia ASBL ", une organisation de défense des droits de l'homme. Maitre Timothée Mbuya est accusé par la Ferme Espoir, une ferme appartenant à l'ex-président Joseph Kabila, d'imputation dommageable et diffamation.

En septembre 2021, l'ONG Justicia a publié un rapport sur la spoliation des parcs nationaux de Kundelungu et l'Upemba et selon ce rapport, la Ferme Espoir a érigé un mur qui empiète sur le parc de Kundelungu.

Ce lundi, bien avant le début du procès, une dizaine d'activistes de la société civile se rassemblent devant le palais de justice de Lubumbashi. Affiches à la main, ils tiennent à faire passer leur message.

" Non à l'instrumentalisation de la justice, non à la spoliation des parcs de Kundelungu et Upemba. Notre présence ici est aussi une façon d'interpeller les autorités judiciaires à être impartiales dans ce genre de dossier ", fait savoir Rams Wasolela, coordonnateur du mouvement citoyen " La voix du Peuple ".

A 10h, l'audience s'ouvre au tribunal de paix de Lubumbashi. Les manifestants entrent tous dans la salle d'audience quasi pleine. Ce procès oppose la Ferme Espoir de l'ancien président Joseph Kabila à Maitre Timothée, responsable de l'ONG Justicia Asbl. Il est accusé de diffamation car son organisation a dénoncé la spoliation du parc de Kundelungu par la Ferme Espoir.

À peine démarrée, l'audience est suspendue.

" La première audience a duré quelques minutes parce qu'il y a eu confusion de la partie Ferme Espoir pour saisir le tribunal. Ils attrayent Me Timothée Mbuya en justice mais ils vont déposer l'assignation au bureau de l'ONG qui avait publié le rapport. Alors le tribunal se déclare non saisi parce qu'il y a une irrégularité ", explique Me Hubert Tshiswaka, avocat de l'accusé.

Les avocats de la ferme Espoir doivent de nouveau saisir le tribunal en respectant la procédure avant la fixation de la date de la prochaine audience.