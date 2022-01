Algérie: Le projet de loi sur l'organisation judiciaire permettra de consolider l'Etat de droit

Alger — Le projet de loi organique portant organisation judiciaire permettra de consolider l'Etat de droit dans le cadre du projet de l'Algérie nouvelle, a affirmé lundi le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali.

S'exprimant au terme d'une plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi organique portant organisation judiciaire, M. Boughali a indiqué que ce texte "intervient pour adapter cette loi à la Constitution et pour répondre aux attentes des citoyens en une justice libre et intègre".

Il s'agit d'une "nouvelle pierre dans l'édifice de notre système législatif et permettra indéniablement de renforcer l'Etat de droit dans le cadre du projet de l'Algérie nouvelle auquel nous ambitionnons, en tant que représentants du peuple, contribuer en travaillant de concert avec le Gouvernement pour concrétiser les engagements du président de la République", a souligné M. Boughali.

Le président de l'APN a mis en avant les interventions des députés lors du débat, des interventions qui dénotent, a-t-il dit, "leur grand souci de concrétiser les aspirations des citoyens en une justice indépendante qui garantit leur droits et leurs libertés", ajoutant que l'Algérie ne saurait être édifiée avec des slogans, mais en veillant à fournir un travail sérieux et fidèle suivant une responsabilité collective.

Le président de la Chambre basse du Parlement a salué les efforts de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés dans l'élaboration des rapports et la prise en compte des propositions des députés, assurant qu'en tant que président de l'APN, "il ne ménagera aucun effort à assurer tous les moyens indispensables à mener à bien son travail et le travail des députés, dans le cadre de leurs responsabilités constitutionnelles".