Algérie: CAN-2021 - Samuel Eto'o remercie l'Algérie pour son soutien "depuis le début"

Yaounde — Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto'o, a rendu un vibrant hommage à l'Algérie pour son soutien indéfectible "depuis le début" pour le maintien de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, qui a débuté dimanche au Cameroun avec la participation de 24 pays, dont la sélection algérienne (tenante du titre).

"Permettez de dire un grand merci à tout le peuple algérien et sa fédération de football, parce que l'Algérie a toujours été à nos côtés.

Vous savez la grande place que l'Algérie a dans le monde du football et comme a dit mon frère le président, Charaf Eddine Amara, il est important que les fédérations africaines s'émancipent et s'assument pour que le football en Afrique puisse se développer et que nos intérêts soient bien préservés", a déclaré Eto'o à la télévision algérienne lors d'une rencontre avec le président de la Fédération algérienne au siège de la Fécafoot à Yaoundé.

"La Fécafoot se tiendra toujours au côté de son homologue algérienne, parce que la FAF a toujours défendu l'émancipation du football africain", a-t-il ajouté.

"Premièrement je remercie Samuel Eto'o pour ce chaleureux accueil et je le félicite pour son élection à la tête de la Fécafoot. J'adresse également le soutien total de l'Algérie au Cameroun pour la réussite de l'organisation de la CAN-2021 dans les meilleures conditions", a-t-il déclaré.

L'Algérie, à travers son instance nationale de football, avait assuré son soutien aux pays africains et particulièrement au Cameroun, hôte de la 33è Coupe d'Afrique des nations, dans un communique publié vendredi dernier.

"Reportée d'un an pour cause de la pandémie de Covid-19, la CAN aura bel et bien au pays des Lions Indomptables, et nous nous réjouissons pour cela. Car malgré cette crise sanitaire mondiale et d'autres aléas, le Cameroun a relevé le défi de pouvoir accueillir les meilleures nations du continent,

en dissipant toutes les inquiétudes et appréhensions", avait indiqué le président de la FAF, dans une lettre publiée sur le site de la FAF, à l'occasion du début de la CAN.

Pour rappel, l'Algérie, tenante du titre, entrera en lice mardi, dans le groupe E, en affrontant la Sierra-Leone au stade de Japoma à Douala (14h00), avant de défier le dimanche 16 janvier la Guinée équatoriale (20h00), puis l'ogre ivoirien le jeudi 20 janvier, toujours à Douala (17h00).