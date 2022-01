Algérie: Situation au Mali - L'Algérie "suit de très près" les derniers développements

Alger — L'Algérie a dit "suivre de très près" les derniers développements de la crise malienne, à la suite de l'annonce de sanctions contre le Mali par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), et appelé toutes les parties à "la retenue", indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"En sa double qualité de chef de file de la Médiation internationale et président du Comité de suivi de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et à titre également de pays voisin partageant une longue frontière terrestre ainsi qu'une longue histoire de bon voisinage avec le Mali, l'Algérie suit de très près les derniers développements de la crise politico-sécuritaire en République du Mali, ainsi que le traitement qui lui est réservé par la Cédéao", indique le ministère.

"Cet engagement traduit en effet la profonde conviction de l'Algérie que le processus de paix et de réconciliation et les efforts de restauration de l'ordre constitutionnel démocratique se soutiennent mutuellement et nécessitent le soutien de tous dans le cadre d'une démarche équilibrée", souligne le ministère.

"Dans ce cadre, et à l'occasion de ses interactions récentes avec les autorités maliennes, l'Algérie, tout en mettant en garde contre les conséquences politiques, sécuritaires et économiques que peut avoir toute transition longue telle que celle envisagée par la partie malienne, a plaidé pour un dialogue serein et réaliste avec la Cédéao en vue de parvenir à un plan de sortie de crise qui tienne compte des exigences internationales et des aspirations légitimes du peuple malien, ainsi que des facteurs endogènes liés aux dynamiques nationales maliennes", ajoute-t-il.

"Le président Abdelmadjid Tebboune qui a fait valoir l'exigence d'une approche inclusive répondant à la complexité des problèmes structurels et conjoncturels et aux défis que le Mali doit relever, y compris dans la lutte contre le terrorisme, a estimé raisonnable et justifiable une période de transition d'une durée ferme d'une année, que seules des considérations impérieuses d'ordre sécuritaire, financier ou matériel, pourraient étendre de quelques mois le cas échéant", selon le ministère.

"Le président de la République a réitéré l'attachement indéfectible de l'Algérie à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République du Mali, et a encouragé les dirigeants de la transition à l'adoption d'une attitude responsable et constructive", rappelle également le ministère.

"Dans la fidélité au principe de la promotion de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique qui fonde les contributions qualitatives au sein de l'Union africaine, l'Algérie exprime sa pleine disponibilité à accompagner activement la République du Mali et la Cédéao dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d'une vision solidaire de l'avenir commun de tous les peuples africains", conclut le communiqué.