Algérie: M. Chenine se réunit avec la conseillère du SG de de l'ONU pour la Libye

Tripoli — L'ambassadeur d'Algérie en Libye, M. Slimane Chenine, a tenu dimanche "une réunion fructueuse" avec la conseillère spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams et le Coordonnateur de la Mission des Nations unies en Libye, Rizdon Zeninga, lors de laquelle le rôle important des pays voisins de la Libye dans le processus politique en cours a été souligné.

"Stephanie Williams et Rizdon Zeninga ont eu une rencontre fructueuse avec l'ambassadeur Chenine en vue d'examiner les derniers développements en Libye", a écrit la conseillère spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye sur son compte twitter.

L'Allemagne avait accueilli en janvier 2020 la "Conférence de Berlin 1" sur la crise libyenne à laquelle 12 pays avaient participé dont l'Algérie et quatre organisations internationales et régionales. Le communiqué final avait fixé trois processus pour régler la crise libyenne (politique, sécuritaire, et économique) et devant mener à des élections législatives et présidentielles.

L'Algérie qui joue un rôle important dans la résolution de la crise libyenne, avait aussi accueilli fin août 2021 les travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, avec une forte participation des organisations internationales et régionales.

Les participants à cette réunion avaient réaffirmé le rôle des pays voisins dans le soutien aux efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité en Libye au mieux de l'intérêt des peuples de la région. Ils avaient également insisté sur le départ des mercenaires et des forces étrangères de la Libye et appelé à un partenariat stratégique entre les pays voisins, rappelle-t-on.

Dans ce même contexte, l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Jan Kubis avait appelé lors de la réunion des pays du voisinage à Alger, les pays voisins de la Libye à se joindre aux efforts visant à garantir le départ des mercenaires et les forces étrangères présents sur le sol libyen.