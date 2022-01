Afrique: CAN 2021 - Sénégal et Maroc font l'essentiel, les résultats de ce lundi

Commencée dimanche, la CAN 2021 s'est poursuivie ce lundi avec quatre rencontres et l'entrée dans la compétition du Sénégal, du Maroc et du Ghana, des favoris du tournoi.

Opposés au Zimbabwe dans le groupe B, les hommes d'Aliou Cissé n'ont pas eu la tâche facile. Sans vraiment convaincre dans le jeu et face à une équipe des Warriors bien regroupée, les Lions ont attendu les dernières secondes du temps additionnel pour marquer l'unique but de la rencontre. Score final, 1-0. Un ouf de soulagement pour le Sénégal qui prend trois points avant d'affronter la Guinée vendredi prochain dans le cadre de sa deuxième sortie.

Dans le même groupe, la Guinée, justement, a également fait l'essentiel en battant le Malawi sur le même score. Un but d'Issiaga Sylla a suffi à Kaba Diawara et ses hommes.

Affiche phare de la journée, le match Ghana-Maroc du groupe C a tourné à l'avantage des Lions de l'Atlas grâce à une réalisation de Sofiane Boufal. Les hommes de Vahid Halilhodzic, qui ont gagné 1-0, assurent donc l'essentiel et prennent leurs trois premiers points. Ils ont la possibilité de se qualifier s'ils battent les Comores vendredi prochain. Un match à leur portée.

Bonne nouvelle pour le Gabon qui remporte la deuxième rencontre du groupe C. Grâce à un but d'Aaron Boupendza, les Panthères gagne leur premier match de la CAN 2021 (1-0) et se mettent en sécurité avant d'affronter le Ghana, battu par le Maroc.

Les résultats de ce lundi :

Sénégal - Zimbabwe 1 - 0

Guinée - Malawi 1 - 0

Ghana - Maroc 0 - 1

Comores - Gabon 0 - 1