Madagascar: Cyclogenèse cette semaine - Il n'y a pas de risque selon Météo Madagascar

Le service météo de la Grande île décrète un avis de vigilance fortes pluies pour le Centre-Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Est.

" Un temps couvert à mi-couvert associé à des pluies et averses orageuses diurnes est attendu dans la majeure partie de l'île ". C'est ce que nous fait savoir la direction générale de la météorologie de Madagascar dans un bulletin unique communiqué hier. Une situation causée par la présence d'une " perturbation " observée " dans le canal de Mozambique et autour des îles voisines ", d'un côté ; et d'un " régime de mousson qui persistera au cours de la semaine ", de l'autre. Le tout, associé à " la persistance du flux de mousson pouvant engendrer des pluies localement abondantes un peu partout et particulièrement sur les terres centrales ". Par ailleurs, dans son bulletin, la direction générale de la météorologie (DGM) indique que le phénomène actuel est semblable à celui qui a été observé au mois de février 2021. Un phénomène récurrent qui a été observé en 2014 et en 2015, toujours selon la DGM.

Schémas. Les pluies abondantes prévues cette semaine pourraient combler les manques observés depuis le début de la saison, fait remarquer la DGM. La région Atsimo Andrefana est nommément citée comme étant le théâtre de ces précipitations abondantes. Le service météo du pays enchaine ensuite par les risques occasionnés par cette vague de fortes précipitations. Notamment, sur les difficultés inhérentes à la vie quotidienne de la population. Éboulements, montées des eaux, des rivières qui pourraient sortir de leurs lits, des dangers qui guettent les Malgaches à chaque saison pluvieuse, chaque année. Particulièrement les habitants des régions de Melaky et Menabe, Atsimo Atsinanana et des Hautes terres centrales (Haute Matsiatra, Amoron'i Mania, Vakinankaratra et Analamanga). La DGM conclut avec une note dédiée aux usagers des mers des régions Centre-Ouest et Nord-Ouest, les invitant à suspendre leurs activités à cause de la force des houles et des averses orageuses. Si les pluies sont au rendez-vous, une hausse des températures maximales (Tmin = [15-26°C] Tmax = [23-32°C]) est également prévue le long des côtes Nord-Est vers la fin de semaine.