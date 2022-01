Madagascar: Société Municipale d'Assainissement - Don d'une tonne d'engrais biologiques au MEDD

La saison des pluies marque le début des campagnes de reboisement à Madagascar.

Contribuer à l'initiative de reforestation. C'est ainsi que l'on peut résumer l'objectif relatif au don d'engrais biologiques effectué par la Société municipale d'assainissement au ministère de l'Environnement et du Développement durable, hier. Fruits des projets de recyclage menés par cette société, ces engrais biologiques devraient contribuer à la préparation des pépinières de la campagne de reboisement qui court actuellement et aussi de celles futures. Organisée à Nanisana hier, la cérémonie de remise des dons a également été l'opportunité de savoir que la Commune urbaine d'Antananarivo, via la Société municipale d'assainissement (SMA), continue la mise en œuvre de ces projets visant à rentabiliser les déchets de la Capitale.

C'est ainsi qu'il a été avancé que trente tonnes de déchets pourraient permettre d'avoir dix tonnes d'engrais. D'autres projets seraient également en cours. Dans un article paru dans nos colonnes il y a quelques mois, le colonel Jaona Andrianaivo, directeur général de la SMA a fait part de plusieurs projets allant de la transformation des déchets en composts à leur transformation en pavé autobloquant ou encore en source d'énergie via la mise en place d'une centrale électrique. De nombreuses pistes se présentent quant à l'exploitation de ces déchets qui augmentent chaque année. L'idée de la SMA serait d'en faire des leviers de développement et non plus des charges pour la Commune urbaine d'Antananarivo.